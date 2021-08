Datos ÚN: redes sociales y streaming superan a la TV tradicional

Hoy en día el uso de internet abarca toda clase de actividades del quehacer humano: desde finanzas y compras, pasando por la comunicación interpersonal, actividades laborales y estudio, hasta el entretenimiento e incluso la atención de la salud. El mundo es muy distinto al de hace 20 años, cuando apenas comenzaba el siglo XXI.

Según datos del Banco Mundial, el porcentaje de personas que usan internet respecto al total de la población llegaba en 2017 a 49% a escala global, 66% en América Latina y el Caribe y 68% en Venezuela.

El portal especializado statista.com ubica la tasa de penetración de internet media global en 59,5% en 2021. América del Sur alcanza en promedio 72%, según la misma fuente. Estos datos inducen a la pregunta por el uso de internet en nuestro país, tomando en cuenta los embates de la crisis económica actual.

A comienzos del mes de agosto, hicimos un sondeo digital en el portal web y redes sociales de Últimas Noticias para ver de qué manera los venezolanos veíamos los Juegos Olímpicos: por TV abierta, TV paga o a través de internet. Si bien la distribución estuvo más o menos equilibrada entre las tres opciones, lo más llamativo fue que la cantidad de gente que veía las Olimpiadas por internet superó la que lo hizo por televisión por cable. Entonces, nos preguntábamos: “¿Podríamos decir que a la gente en Venezuela le es más fácil acceder a internet, sea por datos móviles o conexión fija, para consumir entretenimiento que las ya tradicionales cableras?”. Habíamos dado con una señal.

Conectados

Decidimos preguntarle a la gente, en un sondeo digital similar al mencionado, a través de qué medio consume más entretenimiento. De paso, indagamos acerca de qué tipo de contenido es el más consumido. Para obtener información un poco más detallada, incluimos dos “preguntas filtro”, para conocer la distribución por sexo y edad.

Entre el 23 y el 26 de agosto, obtuvimos 1.357 respuestas únicas y el resultado fue el siguiente.

A primera vista, tenemos que la TV por cable se lleva el pedazo más grande de la torta, con 35,1%. Sin embargo, advertimos que el segundo y tercer lugar los ocupan las Redes Sociales (26,6%) y YouTube (14,6%). Sumadas estas dos opciones superan a la que quedó en primer lugar con 41%. Pero si al cable le sumamos la TV de señal abierta (9,4%), la televisión tradicional sube a 44,5%.

La pelea luce reñida, pero para definir el veredicto hay que incorporar la opción más novedosa, que ciertamente contribuye a construir el dato revelador. La plataforma streaming Netflix alcanzó un 8,1% de preferencia de uso y podemos sumar otro 1% de las otras opciones de TV bajo demanda online (Amazon Prime Video, Disney TV, HBO Max).

Con este 9,1%, tenemos que el consumo de entretenimiento por internet, es decir, Redes Sociales + YouTube + Streaming, alcanza 50,3% de uso regular preferente entre las personas que participaron en nuestro sondeo. De esta manera, el consumo de contenidos online supera a la TV tradicional (aire + cable) por casi 6 puntos porcentuales.

La opción “Otros” alcanzó el restante 5,2%, pero estos datos no fueron significativos ya que en su mayoría corresponden a respuestas que no tenían que ver con el tema del sondeo, mala comprensión de la pregunta, etc.

Se perdió la telenovela

Al analizar el tipo de contenido que prefieren los usuarios, encontramos también datos muy interesantes. Por ejemplo, las telenovelas, género audiovisual que otrora fue tan popular en nuestro país, solo alcanzó 3% de preferencia. La mayor parte se la llevaron las películas (27,5%) y las series (21%). Esto es completamente lógico dado el dominio de la TV por cable y el avasallante auge del consumo de contenidos por internet. Esas dos categorías conforman la principal oferta de entretenimiento en ambos tipos de plataforma.

Aquí llama la atención que la opción “Videos” (16,7%) llegó muy cerca de los Deportes (17,5%). Esto debe leerse también en relación con la importancia que tiene el uso de servicios de internet, como las redes sociales y especialmente YouTube. Es conocido que en redes como Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, el video es el rey de la atención. Y es bastante destacable que, prácticamente, estos formatos le estén disputando el lugar a un tipo de entretenimiento que ha sido históricamente tan popular como los deportes.

Mujeres lideran

Cuando analizamos los resultados en base al sexo, notamos datos bien interesantes. Ellas superan por 10 puntos (34,3%) a los hombres (24,4%) en el consumo de redes sociales. En el caso de YouTube, los hombres llegan a 15,6% frente a 11% de las mujeres. Pero llama la atención que el consumo de Netflix es más femenino (9,7%) que masculino (7,7%).

Cuando sumamos redes sociales + YouTube + Netflix, obtenemos el dato definitivo: las mujeres dominan la tendencia del entretenimiento digital con 55%, mientras los hombres alcanzan 47,7%.

En cuanto al tipo de contenido, podemos decir que los hombres son de cine y las mujeres son de series. El consumo de películas alcanza en los varones 28,7% y 23,3% en las hembras. Pero la diferencia es mucho más marcada en el caso de las series: es la primera preferencia femenina, con 31%; mientras en los hombres llega a 18,2%.

Aquí intervienen los deportes, que son la segunda opción masculina, con 21,4%. Esta preferencia solo alcanzó 3,4% en las mujeres.

Otro dato llamativo es que el consumo de videos es bastante similar entre los dos sexos, con las mujeres (17%) ligeramente por delante de los hombres (16,6%).

Los jóvenes son el cambio

El análisis de los datos por grupos etarios es bastante revelador de la tendencia general que hemos destacado en este estudio: el auge del consumo de entretenimiento “online”. Al ver el detalle de los resultados por edades, nos damos cuenta de que claramente los jóvenes están impulsando el cambio de paradigma. Y el agente de este cambio son las redes sociales, como seguro has podido suponer. Veamos:

De inmediato nos damos cuenta de que el dato más relevante se ubica en el grupo de personas de entre 15 y 30 años. El 45,5% de este segmento prefiere las redes sociales para entretenerse. También puntea en el caso de YouTube, con 21,5%.

Si sumamos Redes Sociales + YouTube + Streaming, tenemos que entre los más jóvenes el consumo de entretenimiento “online” domina con un avasallante 78,6%. Este dato alcanza 55,6% en el grupo de entre 31 y 45 años. Ya en los segmentos mayores, lo digital cae por debajo del 50%.

Podemos ver la tendencia contraria en el caso de la televisión, tanto por cable como abierta. Progresivamente va disminuyendo de ser la opción principal en los mayores de 60 años a su mínima expresión entre la población más joven.

Lo mismo ocurre en cuanto al tipo de contenido. Los jóvenes lideran las tendencias hacia los formatos más actuales. En la población que tiene entre 15 y 30 años, el contenido más consumido es el Video, con 30,6% de preferencia. En segundo lugar, muy cerca, están las series con 28,9%. El cine se ubica en este grupo en el tercer lugar, con 19,8%.

Las películas van recuperando su dominio conforme aumenta la edad de la población. El grupo de 31-45 años se debate entre cine (24,8%) y series (24,5%). Los de 46-60 años se decantan claramente por las películas, con 28%, y de segundo las series con 18,8%. En el caso de los mayores de 60 años, el cine domina con 30,9% y lo siguen los deportes con 19,1%.

Las redes son de las chicas y el cable es de los señores

Ahora veamos, para quienes les gusta profundizar aún más en los detalles de estos datos, dos series de gráficos con nuestras “variables filtro” (sexo y edad) cruzadas. La primera serie muestra la preferencia de medios de consumo por grupos de edad y sexo. La segunda hace lo propio con el tipo de contenido.

En la población más joven (15-30 años), las mujeres lideran el consumo de redes sociales, con 57%. En los hombres también ocupan el primer lugar, pero ya con 38,2%.

En el grupo de 31-45 años, la preferencia cambia, por muy poco, hacia la TV por Cable, con ambos sexos emparejados en torno al 34%. Destaca aquí que, en el caso de las mujeres, las redes sociales casi se hacen con el primer lugar también en este segmento.

Cuando pasamos al grupo de los 46-60 años, el cable comienza a marcar tendencia, con primeros lugares en ambos sexos alrededor de 38%. Sin embargo, en el segundo lugar las Redes Sociales vuelven a mostrar dominio femenino.

En el sector de 61-75 años, el cable consolida su liderazgo con 39, 3% en el caso de los hombres y 35,4% en las mujeres. Aquí llama la atención que las abuelas y los abuelos están viendo más YouTube que televisión abierta.

Pasamos ahora a la segunda serie de gráficos, donde observaremos el tipo de contenido por edad y sexo.

El grupo de los más jóvenes (15-30 años), muestra, como vimos más arriba, el dominio de los videos como preferencia de contenido. Pero destaca que, al igual que con las redes sociales, la tendencia la están marcando claramente las mujeres, con 35,6% frente 27,6% de los hombres.

El dominio de las series entre la población de 31-45 años también está impulsado por las mujeres, que las prefieren en un 36%, frente a 20% de los hombres.

En el caso de los de 46-60 años, las películas lideran con los hombres adelante con 28% y las mujeres con 25%. Pero en cuanto a las series, las mujeres destacan con 29,8% de preferencia frente a 15,8% de los hombres. Aquí intervienen los Deportes, que se llevan el 21% de la atención masculina.

Las películas también dominan en la población mayor de 60 años. Las mujeres las prefieren en 32,3% y los hombres 30,6% de los casos. Las series son más de las señoras (26,2%) que de los señores (17,6%). Otra vez, los deportes definen esta diferencia, ya que se llevan a los hombres en 22%.

Tomando en cuenta las limitaciones de este tipo de sondeo digital, todos estos datos pueden ser muy útiles para aproximarnos a las tendencias de consumo cultural en nuestro país. Hacen falta estudios más completos en esta área, con herramientas más potentes y precisas y un alcance mayor, de manera que podamos establecer el mapa de la atención de las venezolanas y los venezolanos en el siglo XXI. Esto puede ser de gran utilidad para definir tanto políticas públicas como estrategias comerciales y políticas. @angelgonzalezvn