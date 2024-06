La gobernadora del estado Delta Amacuro, Lizeta Hernández, informó este martes, que los trabajos de mantenimiento en la compuerta de control de aguas en el caño Manamo continúan en Tucupita.

Esta estructura forma parte del sistema de dique de contención que protege a Tucupita de inundaciones, donde continúan los trabajos de reforzamiento tras la aprobación reciente de recursos por parte del Gobierno nacional.

De acuerdo con la gobernadora Lizeta Hernández, una empresa de Puerto Ordaz está llevando a cabo las labores que hasta ahora superan los 20 mil dólares de inversión.

¿Cómo funciona el sistema?

Es una compuerta que controla la fluidez del agua en el caño Manamo, de manera que el caudal no rebase a Tucupita durante el invierno. Funciona con sistemas hidráulicos que abren o cierran el paso de agua dependiendo de la presión de la misma, que, a su vez, varía durante el año.

La estructura complementa el sistema de protección contra inundaciones además del dique, abordado en varias etapas durante el periodo de invierno.

No recibía atención en gobiernos anteriores

La gobernadora Lizeta Hernández afirmó que previo al gobierno del presidente Hugo Chávez estos sistemas no recibían atención. “Se olvidaron del Delta y ya no hicieron mantenimiento”, no obstante, destacó queen revolución se ha invertido en estas infraestructuras que protegen a unas 200 mil personas en Tucupita.

Lamentó además que las sanciones económicas contra el país hayan retrasado este tipo de trabajos, aunque destacó los esfuerzos políticos impulsados por el mandatario nacional.