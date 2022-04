ACM 97 sumó segunda victoria en hilo

Academia Campeones del 97 vencieron en la tarde de este viernes 4-2 a Real Yaracuy con doblete de Yairo Fuentes en compañía del capitán Eduardo Ariza y el arquero Maykel Colmenares quien celebró por todo lo alto volver a la titularidad.

Real Yaracuy pegó primero, la diana registrada por Josue Muñoz al primer tiempo (0-1) fue como balde de agua fría para el conjunto local, fue la chispa que necesitaban para activarse y buscar la segunda victoria consecutiva.

El máximo goleador del torneo Anduver Zambrano (12 tantos) estuvo de descanso para jornada número ocho de la temporada 2022 de la Liga Futve Sala 1.

El guardameta Colmenares fue la figura más destacada del compromiso, el joven aprovechó la confianza que una vez más le otorgó el profesor Josein Rodríguez y vaya manera de volver al cinco inicial.

«Al principio creo que me costó, pero estoy agradecido con la oportunidad que me dio el profe, siempre he dado el máximo por el equipo y en los entrenamientos fue así. El resultado es la recompensa de nuestra preparación», detalló el portero.

De acuerdo con los tres puntos obtenidos en la octava fecha el joven recalcó el esfuerzo al que tuvieron que someterse «el entrenador nos dijo que teníamos que guerrear con toda, porque el rival ha estar fácil».

Académicos se ubican en la segunda plaza de la clasificación del grupo B con 13 puntos y esperan continuar con el enfoque que vienen desempeñando en los siguientes dos partidos de la fase grupal. De esta manera conseguir avanzar a la siguiente ronda en su segunda participación del campeonato nacional.