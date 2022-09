Acuña Jr. retoma el ritmo jonronero

El venezolano Ronald Acuña Jr., figura de los Bravos de Atlanta, sacudió este sábado su cuadrangular 13 de la campaña 2022 de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés).

En la parte baja de la tercera entrada, Acuña Jr. castigó una recta afuera de Aaron Nola, As de los Filis de Filadelfia, para sacar la pelota por el jardín derecho.

De acuerdo con Baseball Savant, la conexión del criollo, con un corredor en circulación, registró una velocidad de salida de 108.9 millas por hora y viajó 427 pies.

Con este batazo de cuatro esquinas, «El Abusador», que la sacó por segunda noche consecutiva, llegó a 43 carreras remolcadas en la temporada.

Posteriormente en la cuarta entrada, el oriundo de La Sabana, estado La Guaira, conectó un doble, su número 100 de por vida en la MLB, para impulsar dos carreras más.

Por si fuera poco todo lo hecho, Acuña Jr. le robó un imparable con las bases llenas a Bryce Harper, luego de lanzarse de cabeza para capturar la pelota, para poner final al ataque de los Filis en el quinto tramo.

