Acuña Jr. superó a Galvis en listado jonronero

El venezolano Ronald Acuña Jr., figura de los Bravos de Atlanta, demostró la noche de este martes su capacidad jonronera al sacudir par de jonrones frente a los Atléticos de Oakland.

Acuña Jr., como primer bateador del partido por parte de los Bravos, logró poner en el marcador a los dirigidos por Brian Snitker.

En cuenta de 1-1, el oriundo de La Sabana, estado La Guaira, descifró un envío de Cole Irvin, abridor zurdo del equipo californiano, para colocar el juego 2 a 1.

De acuerdo con Baseball Savant, la conexión de Acuña Jr. registró una velocidad de salida de 108.3 millas por hora y viajó 435 pies.

Posteriormente, en su segundo turno de la noche, «El Abusador» volvió a repetir la dosis frente a Irvin para igualar las acciones (2-2).

It’d been about a half hour since Ronnie last hit a homer so he was due.#ForTheA pic.twitter.com/h8xJnwbnyD