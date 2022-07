Altuve disparó su «cohete» 17 del año

El venezolano José Altuve, de los Astros de Houston, conectó la tarde de este jueves su cuadrangular 17 de la temporada 2022 de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés).

En la parte baja de la quinta entrada, «Astroboy» castigó con fuerza un envío de Kris Bubic, abridor de los Reales de Kansas City, para igualar las acciones (2 a 2).

De acuerdo con Baseball Savant, la conexión de Altuve, con un corredor en circulación, registró una velocidad de salida de 105.3 millas por hora y viajó 371 pies.

