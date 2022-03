Amelazado y Sylvanella pasearon los clásicos

El potro Amelazado dio una terminante demostración en el Clásico Mauricio Azar, al ganar con gran facilidad dicha competencia, erigiéndose como líder de su generación con esta victoria. Se trata de un potro castaño de 3 años, hijo de Yesvy Jimminy en Indelible Rouge, por Woodman, nacido y criado en el haras La Orlyana.

Lewandoski hizo gala de gran velocidad y se fue al frente del lote desde temprano, perseguido de cerca por Mr. Kamelooh y Spirit King. Luego seguía Futuro, que se recuperaba de una partida un tanto problemática.

Siguieron en 46”1 los 800 metros y se agruparon los potros al girar la última curva, Lewandoski, Spirit King y Futuro por fuera. A todas estas Amelazado se hacía presente pasando al cuarto puesto cerca de la baranda interior.

Amelazado pasó de viaje y comenzó a sacar ventaja en la recta final. Pasó en 1’11”3 los 1.200 metros y pasó la meta con 10 cuerpos de ventaja sobre Futuro. El tiempo fue de 1’18”2 para 1.300 metros. El ganador fue conducido por Cipirnao Gil y presentado por Fernando Parilli Tota.

Tremendo galope

Sylvanella, potra castaña de 3 años, hija de Siete C en Kathy’s In Charge, por Tapit, nacida y criada en el haras Urama, no tuvo dificultades para superar al lote que le salió al paso en los 1.300 metros del Clásico Ana María Freudman, destacada dama del hipismo venezolano.

Desde los metros iniciales Sylvanella logró adueñarse de la delantera, mientras Orgullosa, Essencial White, Caracciola y Martina intentaban seguirla de cerca. Luego seguían Victoria de Oro, Caracciola y Wakanda.

Sylvanella pasó en 23” los primeros 400 metros y siguió en 46”1 los 800, tomando ventaja en el primer lugar. My Skilling Mate intentaba acortar la ventaja desde el segundo, pero sin éxito, Essencial White seguía tercera delante de Orgullosa.

Al entrar en la recta final Sylvanella amplió la ventaja. Pasó en 1’12” los 1.200 metros y triunfó por seis cuerpos de ventaja en 1’19”1 para 1.300 metros.

La ganadora fue conducida por Jaime Pocho Lugo y presentada por Fernando Parilli para el stud Quarterback.