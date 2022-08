Anthony Santander asalta el liderato jonronero

El venezolano Anthony Santander, de los Orioles de Baltimore, sacudió la noche de este lunes su cuadrangular número 20 de la campaña 2022 de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés).

En la parte baja de la tercera entrada, Santander castigó un envío rápido de Yusei Kikuchi, abridor de los Azulejos de Toronto, para sacar la pelota por el jardín izquierdo.

De acuerdo con Baseball Savant, la conexión del poderoso venezolano registró una velocidad de salida de 107 millas por hora y viajó 415 pies.

The home run chain is getting a workout today 🥵 pic.twitter.com/QKYFbpP9Fw