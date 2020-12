Bleiquel Colina se alzó con medalla de oro en el Arnold Sport Festival

El fisicoculturista venezolano Bleiquel Colina logró otra hazaña para el deporte nacional, luego de alzarse con el título mundial en El Arnold Sport Festival Europe.

Este torneo se realizó del 10 al 14 de diciembre en España, donde Colina destacó en uno de los torneos más importantes de la disciplina.

“Considero que fue uno de los eventos más importantes que he estado en toda mi vida, una experiencia mega increíble; súper organizado y donde recibí el cariño y apoyo de muchos venezolanos que hoy día son residentes y nacionales de otros países”, destacó el criollo sobre su accionar en esta competencia que es considerada una de las más importantes de este deporte, creada en 1989 por Arnold Schwarzenegger.

El criollo superó a 14 rivales para lograr el máximo honor | Cortesía

Duros rivales

Colina debió enfrentar a 14 atletas europeos de alto nivel, siendo rivales fuertes, pero pudo sortear las circunstancias,” Los participantes tenían una condición increíble; antes de salir, varias personas me habían pedido hacerse una foto, en ese momento pensé que quizás era por ser venezolano, luego comprendí que tal vez ellos me veían tan fuerte como yo a ellos”, comentó en una nota de prensa.

“Recuerdo en mi mente que no podía creer nada de lo que estaba pasando y los otros chicos que allí estaban me dicen “Go you are the absolute champion”, recuerda del momento de la premiación.

Próximos retos

Este criollo entró a los libros de la historia dorada del deporte venezolano y desde ya piensa en el 2021 y los logros por alcanzar, “Pienso seguir mi preparación y evaluar los próximos eventos junto a mi gran equipo que son mi entrenador personal Rawy Gonzáles y quien es el cerebro de mi alimentación Francisco Hernández, mejor conocido en el mundo fitness venezolano e internacional como Cejas Trainer; ellos dos así como mi familia son pilares y parte fundamental de este logro”.