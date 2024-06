“Bocha” Batista: “Estamos preparados para todo”

Este miércoles Venezuela se medirá contra México en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América 2024, un encuentro que se perfila como uno de los más duros que tendrá la selección nacional.

Fernando “Bocha” Batista seleccionador venezolano regaló sus impresiones en rueda de prensa sobre como afrontará el partido.

“Estamos preparados para todo. Eso es lo que le transmito a los muchachos, ahora es México. El que tenga mayor actitud para el partido puede ser el vencedor “, aseguró.

Lee también: Lautaro Martínez fue el héroe de Argentina

Sobre cómo ve a la “Tri” Batista destacó que es un equipo fuerte y que se conoce muy bien. “Vamos a enfrentarnos a una buena selección, con buenos jugadores, que juegan juntos desde juveniles y eso es un plus a su favor “, dijo.

La Vinotinto viene de ganar 2-1 en el primer encuentro ante Ecuador, lo que hace suponer que el técnico no tenga muchas variantes para su siguiente partido, sobre esto el argentino no adelantó su once inicial, pero aseguró que está contento con el grupo.

“La verdad que estoy muy conforme con lo que hicieron los muchachos el otro día. Están todos a disposición “, aseguró.

Para finalizar “Bocha” expresó que cuenta que este partido México sea local en el SoFi Stadium de Los Ángeles, pero que se encuentra tranquilo.

“Cuando uno está dentro del campo, concentrado y atento, uno se olvida “, aseguró el estratega venezolano.