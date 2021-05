Brillantes liquidó a Héroes en el final

Brillantes de Maracaibo (3-10) venció en un luchado y apretado duelo a Héroes de Falcón (1-12) por la mínima 69 a 68 con un lanzamiento heroico de Melvin Zambrano al sonar la chicharra.

Brillantes tomó la ventaja temprano con triple de Melvin Zambrano y una bandeja de Raymond Rada. Por Héroes respondió Jerferson Coronado al clavar la pelota con autoridad, para que la diferencia de Maracaibo fuera 9 a 6 al momento del primer tiempo especial.

En los instantes finales del cuarto, Raymond Rada encestó triple al sonar la chicharra, que les permitió tomar ventaja 20 a 13. Rada ratificó un gran inicio de encuentro con 12 puntos.

Brillantes al frente

Durante los primeros minutos del segundo cuarto se mantenía el mano a mano, Yocsy Colina acercaba a Héroes por cuatro con tiro de media distancia, respondía José Rodríguez con triple y Kervin Bracho con bandeja, en un toma y dame, que ponía la

pizarra favorable a Brillantes apenas 30 a 25 restando cuatro minutos.

Nuevamente en los instantes finales, Raymond Rada encestó un triple antes de que se terminara el primer tiempo, que mantenía a Brillantes arriba por seis, 38 a 32.

Los mejores de la primera mitad por Héroes Steven Quiroz y Néstor Morán con nueve puntos cada uno. Por Brillantes destacó Raymond Rada con 22 unidades y 10 rebotes.

Héroes toma la ventaja

Héroes arrancó la segunda mitad empatando el juego y tomando ventaja, primero con un triple larguísimo de Néstor Morán y en la siguiente jugada ofensiva, Steven Quiroz puso dos por cristal que dejaban el marcador 46 a 41 restando 5:30.

Falcón apretó en defensa, limitando a su rival a tan solo nueve puntos en el cuarto contra 21. Con este parcial cerraron con ventaja de seis (57 a 43) entrando en el cuarto decisivo.

Brillantes heroicos

El último cuarto arrancó con Sherfferson Cedeño haciendo daño de larga distancia, par de triples suyos (10 y 11 del juego para Maracaibo) le dio el empate y la ventaja a Brillantes 56 a 53 restando 8:30.

Más adelante Kevin Niño le devolvió la ventaja a Héroes 62 a 59 con par de cestas sin respuesta restando 3:30. El mismo Niño volvió a empatar la pizarra a 64 restando 90 segundos en el partido.

El toma y dame continuó en el minuto final, Raymond Rada y Jackson Zapata intercambiaron bandejas para mantener el marcador empatado a 66 restando 30 segundos.

Jackson Zapata le dio ventaja de dos (68 a 66) con par de tiros libres a Héroes restando 17 segundos. Pero luego de recuperar el balón, el mismo Jackson lo perdió en un mal saque de lado. Eso le dio un tiro más a Brillantes, que capitalizó con triple por tablero de Melvin Zambrano que le dio la victoria a Maracaibo 69 a 68.

Los mejores por Héroes fueron Jackson Zapata con 19 puntos (6 rebotes, 1 robo y 1 bloqueo), Néstor Moran con 16 puntos (3 asistencias y 3 rebotes) y Steven Quiroz con 11 puntos (4 rebotes y 2 asistencias).

Por Brillantes los mejores fueron Raymond Rada con 27 puntos (12 rebotes y 1 asistencia), Sherfferson Cedeño con 14 puntos desde la banca y Melvin Zambrano con once puntos (9 rebotes y 6 asistencias).

“Para eso estamos, para apoyarnos en nosotros, en cualquier momento me toca a mí o a mis compañeros, me tocó hoy por tablero y afortunadamente se me dio” dijo al final del juego Melvin Zambrano. “En ese momento el tiro fue al aro y pegó por tablero,

afortunadamente salió” terminó.

Prensa Superliga