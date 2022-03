Cambio en la LVBP entre Tiburones y Águilas

Los Tiburones de La Guaira y Las Águilas del Zulia cerraron hoy un acuerdo para intercambiar a los jugadores Elieser Hernández (LD), Arlett Mavare (LD), Eleardo Cabrera (LD) y Ángel Aguilar (IF) a cambio de Salvador Pérez (C), Carlos Herrera (IF) y Eudis Idrogo (LZ).

¡Bienvenidos!#PaEncima — TiburonesBBC-Oficial (@tiburones_net) March 9, 2022

El ganador de cinco guantes de oro ( Salvador Pérez), tres bates de plata, más valiosos de la Serie Mundial de 2015 con los Reales de Kansas City, fortalece el roster del equipo zuliano con su experiencia y calidad detrás del home.

Pérez jugó por última vez en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en la temporada 2013-14. Dato añadido por el periodista deportivo Vícto Boccone sobre la salida del receptor:

#Lvbp. Dato Misceláneo: Con la salida de Salvador Pérez, #Tiburones se desprendió ya de sus últimos 3 ganadores del Novato de Año:



Salvador Pérez #Águilas

Héctor Sánchez #Aguilas

Odúbel Herrera #Tigres — Victor Boccone G. (@Vboccone) March 9, 2022

También llega al conjunto occidental, el infielder de 25 años, Carlos Herrera. El nuevo aguilucho pertenece a los Yankees de Nueva York.

En 2021 ligó 86 imparables en 330 turnos (261) 25 dobles, 7 jonrones, 37 remolcadas, 18 bases robadas entre las filiales clase A y doble A.

El tercer jugador que ingresa al equipo zuliano es el pitcher zurdo de 25 años. Eudis Idrogo. El siniestro fue el lanzador más destacado durante la primera edición de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) el año pasado.

Por parte de los guaireños llega Hernández es un lanzador derecho de 26 años que actualmente defiende el uniforme de los Marlins de Miami.

Mavare por su parte, regresa a Tiburones luego de su salida vía cambio en el 2018. Con los escualos en seis campañas tiene registro de 4-3 con un porcentaje de carreras limpias de 2.83 en 98 juegos. Cabrera y Aguilar son dos piezas jóvenes que ayudarán y darán profundidad al equipo.