Carrasco a la lista de lesionados de 60 días

El abridor venezolano de los Mets, Carlos Carrasco, se proyectaba para estar fuera de acción de seis a ocho semanas por un desgarre en la corva derecha, pero ahora se ausentaría por más tiempo.

La escuadra de Nueva York anunció el jueves que Carrasco ha pasado a la lista de lesionados de 60 días, lo que le impide al derecho regresar antes del 31 de mayo.

Una fuente indicó que aunque Carrasco no se resintió de la lesión, no ha podido apoyar de la pierna como quisiera. El diestro viene lanzando en juegos simulados en las instalaciones primaverales de los Mets, pero ahora debe demostrar que puede fildear antes de que el club lo active. Cuando los Mets aumentaron el esfuerzo de Carrasco, la corva del serpentinero no respondió como se esperaba.

Ahora en la lista de lesionados de 60 días, Carrasco tendrá más oportunidades para recuperarse en encuentros de Ligas Menores. Carrasco está proyectado tentativamente para comenzar su asignación de rehabilitación este fin de semana en Triple-A Syracuse.

Carrasco, de 34 años, fue la segunda ficha que los Mets adquirieron desde Cleveland en el canje por el torpedero puertorriqueño Francisco Lindor antes de esta temporada.

