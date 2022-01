Castellano encabeza lista de ganadores de stakes

El jinete venezolano Javier Castellano figura como líder en una estadística de triunfos en stakes de grado de 2010 a la actualidad con un total de 329 victorias con 1.807 montas. Esta información está en la cuenta Twitter Racing Stats & Info @GaryDougherty.

El zuliano aventaja por dos triunfos al boricua John Velázquez, quien actualmente cumple campaña en hipódromos de California. Tercero está el dominicano Joel Rosario (321) y en el cuarto lugar figura Mike Smith (243).

Luego siguen: Irad Ortiz Jr. (210); Julien Leparoux (189); José Ortiz (185); Flavien Prat (169); Florent Georux (148); Luis Sáez (144); Raúl Bejarano (142) y Joe Bravo (112).

El líder en producción de premios a propietarios es John Velázquez y el mejor porcentaje de triunfos corresponde a Flavien Prat con el 20,9%.

Once montas hoy

Javier va con once montas esta tarde en el Hipódromo Gulfstream Park, que tiene un programa de doce competencias Castellano monta en 6 stakes de grado, a saber: Hungry Kitten en la Prevoyante Stakes; Tiberius Mercurius en el W.L. McKinight Stakes y Mon Petit Chouen el Inside Information Stakes. Además conducirá a In a Hurry en la Pegasus World Cup Filly and Mare Turf Invitational Stakes; a Shivaree en el Fred W. Hooper Stakes y en la Pegasus World Cup Turf Invitational Stakes con el ejemplar Atone.

Podría consolidarse en el sitial de honor de la estadística ya mencionada.