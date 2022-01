Cinco profesionales duplicaron el domingo

Los jinetes Ferley Infante y Maikel Rodríguez, así como los entrenadores Luis Peraza, Rubén Lanz y Ramón García Mosquera lograron dos triunfos cada uno durante la primera jornada hípica del año en La Rinconada.

Infante abrió la temporada con un emocionante final con la tordilla Bisogna Rischiare sobre la también mora Princess Yhila que cayó con todos los honores y duplicó a bordo del favorito Mr. Liguria en la cuarta del 5 y 6.

Maikel Rodríguez, jockey que ha mostrado habilidad con los ejemplares que le toca conducir, impuso a Tereshkova en la tercera válida y repitió con King Fénix en la quinta del pool.

Luis Peraza presentó de manera impecable a Catire Pedro en la segunda de la tarde y luego visitó el recinto de ganadores con su pupilo The Isaac en la segunda el 5 y 6.

Rubén Lanz recibió en el paddock de ganadores a Súper Nono en la cuarta carrera y lo mismo hizo con Mr. Liguria en la cuarta del 5 y 6.

Por su parte, Ramón García Mosquera se llevó la victoria con Princesa Anarita en la primera válida y con Strength Mya en la de cerrar la tanda, esta última con la monta de la amazona Cindy Carrero, quien logró su primera victoria del año.

Valencia

El entrenador Henry Trujillo, uno de los más efectivos de las últimas reuniones, consiguió cuatro victorias en el primer día de carreras del año en el Hipódromo Nacional de Valencia.

Trujillo, uno de los favoritos para alcanzar el campeonato logró su primer triunfo con Magy Zeta en la cuarta de la reunión, para luego repetir con la favorita Selket en la segunda del 5 y 6.

La tercera visita al recinto de vencedores la hizo con El de Ricardo en la tercera del pool y cerró con King Of Cooper, ganador por vía reglamentaria de la cuarta válida, luego de cruzar la meta en el segundo lugar de My Will Strong, ejemplar que fue distanciado y confirmado el triunfo del presentado por Henry Trujillo.

Duplicaron Jean Arguello, Fernando García y Jonathan Chacón fueron los jinetes más sobresalientes en el programa inaugural al conseguir dos victorias cada uno.

Arguello abrió y cerró la primera jornada de Valencia sobre Money Montón en la primera y Lucky Lady en la última del pool, mientras que García se impuso con Magy Zeta en la cuarta y Selket en la segunda del 5y6.

Chacón triunfó con El de Ricardo y King of Cooper en la tercera y cuarta válida para el juego de 5 y 6, respectivamente.

Suspendido Bret Parra

