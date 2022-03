Complicidad criolla en Alentejo: Linarez ganó la etapa y Aular recuperó el liderato

Sólo el foto finish pudo definir el campeón de la tercera etapa de la Vuelta Alentejo de Portugal en un podio dominado por los venezolanos Leangel Linarez y Orluis Aular este viernes.

Aular se quedó a pocos milímetros de sumar una nueva victoria en la ronda portuguesa, en segunda plaza por detrás de su compatriota Linarez (TAV). Sin embargo, recuperó la camiseta amarilla de líder con tres segundos de margen a defender en las dos etapas restantes.

Después de varios kilómetros de carrera, tres corredores lideraron la escapada del día con todo el bloque del Caja Rural protegiendo a Aular en el pelotón y trabajando para echar abajo las opciones de los rivales.

En el kilómetro final, Aular echó todo su poder al asfalto y arropado en todo momento por sus compañeros, el yaracuyano batalló en el mano a mano decisivo ante el barinés Linarez, ganador de la etapa entre Elvas y Ponte De Sor (176.7km) en 3 horas 58 minutos y 33 segundos.

«Estoy muy contento con esta victoria que es la más importante en mi carrera hasta ahora», expresó un emocionado Linarez, quien protagonizó un momento especial en el podio al abrazar y celebrar efusivamente con su paisano Aular.

Orluis recuperó el liderato

Orluis, por su parte, salió beneficiado con la bonificación de tres segundos gracias a su podio en la etapa del día y recuperó la camiseta de líder general (12:33.37). El olímpico en Tokyo 2020 también lidera el apartado por puntos (63) y Linarez lo secunda (51).

«Ha sido una pena no poder ganar, pero estoy contento por haber recuperado el maillot de líder para la crono de mañana. Salí de la última curva un poco atrás, pero cogí la rueda de Leangel Linarez y al lanzar el sprint me he quedado muy cerca de la victoria», declaró el pedalista.

«El equipo ha trabajado muy bien un día más, les estoy muy agradecido por confiar en mí. Ahora toca recuperar para defenderlo en los dos días que quedan», concluyó el corredor.

Este sábado la Vuelta Alentejo se empieza a definir con una contrarreloj de 8.4km en Castelo de Víde que augura un gran panorama para los venezolanos.

