Con temple y gallardía: Oriana Altuve conquista Europa

Arribar al viejo continente fue todo un reto. Desde el inicio de su andar en España, una motivada Oriana Altuve, a fuerza de humildad y sacrificio, decidió conquistar la Liga Iberdrola.

Cultivar su talento y cumplir su proceso de adaptación fue la clave para ser premiada como la mejor futbolista iberoamericana en España, marcando así un hito en el fútbol profesional femenino venezolano. De hecho, este logro le permitió quedar como segunda finalista en la elección al atleta del año que realiza el Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela.

En la temporada 2019-20 con el Rayo Vallecano, Altuve encajó 13 goles en 18 partidos, lo que le valió para ganar el prestigioso reconocimiento por el diario Marca.

“Mi llegada a España no fue fácil. Me costó un poco adaptarme, pero me ayudó a crecer en lo personal y futbolístico, que es lo más importante. He cultivado mi talento con mucho sacrificio, humildad, y ha rendido frutos”, expresó Altuve.

En su segunda campaña con el Rayo Vallecano, la delantera tomó confianza de la mano de una receptiva institución que le abrió las puertas y la guardó como otra integrante de la familia.

“Las muchachas me abrieron las puertas, me gané su confianza y la del entrenador poco a poco. Siempre recordaré esa experiencia. La familia del Rayo siempre ha sido muy unida, muy atenta, recordaré siempre esa bonita experiencia”, aseguró la venezolana.

Cambiando de aires, Altuve partió al Real Betis con el fin de seguir conquistando la liga. Actualmente, en ocho partidos ha encajado un tanto ante el Athletic de Bilbao en octubre, pero asegura que con trabajo entrarán los goles para lograr las victorias del club.

“No ha sido fácil la adaptación, pero todo es un proceso y hay que seguir trabajando. Ya poco a poco entrarán los goles que es lo más importante. Me siento muy bien aquí, contenta, me tratan muy bien me han apoyado. Es un proceso, y para eso se trabaja”, apuntó.

Una atleta que reúne su inspiración en su familia para seguir cumpliendo objetivos, rompiendo récords. Asimismo, dio un mensaje para las jóvenes futbolistas que sueñan con lograr lo que Altuve ha conseguido.

“No es imposible llegar alcanzarlo, luchen por sus sueños, no es fácil, pero se puede salir adelante”, finalizó.