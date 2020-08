Daniel Dhers ganó bronce en su regreso a las pistas

Los deportes extremos están de vuelta. Y con ellos automáticamente se reactiva la agenda del ciclista venezolano Daniel Dhers, quien este sábado se colgó la medalla de bronce en la prueba BMX freestyle del festival Pannonian Challenge de Croacia.

Dhers, actual campeón panamericano, se vio cómodo en la ejecución de sus trucos y logró meterse en el podio pese a los muchos meses de inactividad provocados por la pandemia.

Jack Clark se quedó con el oro e Istvan Caillet con la plata.

El criollo se confesó feliz por los resultados, tomando en cuenta el poco entrenamiento que pudo hacer en el último mes y las secuelas que le quedan de una lesión reciente.

«¡Nos vamos de Croacia contentos!», escribió en redes sociales al cabo de la premiación

«No tenía mucha confianza de obtener resultado por que el domingo fue la primera vez que montaba en un mes y aún tengo la lesión en el hombro así que no me sentía preparado. Pero como decimos, el que no arriesga no gana», concluyó.

A sus 35 años, y luego de una laureada carrera en el BMX freestyle, Dhers se prepara para disputar sus primeros Juegos Olímpicos como una de las grandes apuestas de la delegación venezolana, que hasta conforman 19 atletas.