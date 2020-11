Deportivo La Guaira suma de a tres ante Trujillanos

Otra jornada del Torneo de Normalización 2020 de la Liga FUTVE y una nueva victoria para el Deportivo La Guaira, que no quiere aminorar la marcha y esta vez tomó revancha, al vencer 0-2 a Trujillanos FC, en un duelo correspondiente a la fecha 12, llevado a cabo en el Polideportivo Misael Delgado.

El conjunto naranja aprovechó un par de tantos de José Balza, para vengarse del único equipo que había logrado derrotarlo en el campeonato y así alcanzar las 25 unidades, con lo que toma una ventaja de cinco puntos sobre su más cercano perseguidor, el Deportivo Lara, pero con la salvedad de haber jugado un partido menos.

Ambos equipos saltaron a la cancha con intenciones de adelantarse desde el propio pitazo de arranque. Apenas al 3’, Francis Sosa cobró un tiro libre, que se fue por encima de la valla defendida por Mario Santilli. El DLG respondió tres minutos más tarde, con un zurdazo de Yohan Cumana, que terminó estrellándose en el vértice del marco de los rivales.

El Naranja no dejó de intentarlo y alrededor del minuto 14’, tuvo una seguidilla de tiros de esquina, pero no pudo concretarlos. Más adelante, Arles Flores tuvo que realizar un corte defensivo in extremis, para salvar su cabaña, luego de que el portero Santilli chocó con Kendrys Silva y el balón quedó vivo, en los pies de un contrincante.

Williams Lugo fue otro más que probó, al 25’, con un remate lejano, pero no pudo darle dirección de puerta al esférico. Posteriormente, Jean Fuentes también se lució en defensa, con una gran barrida y después fue el turno de Santilli, de salir de su área y cortar con los pies un ataque del cuadro de Valera.

Luego de varios intentos, en la fracción 38’ llegó la recompensa para La Guaira, cuando Cumana robó un balón en la salida de Trujillanos, le dio un pase a Ortíz, que estaba en la media luna y este habilitó a José Balza, quien se metió al área y sacó un derechazo, que se clavó en el arco, para abrir el marcador y conquistar su primera diana de la temporada.

En la última jugada de la parte inicial, Joantony Carmona mandó un disparo, que Santilli pudo atajar sin atenuantes. Ya en el complemento, la escuadra anaranjada mantuvo el dominio del juego y llevó peligro a la zona contraria en varias oportunidades.

Cuando transcurría el minuto 51’, Guillermo Marín se quitó de encima a algunos defensores trujillanos, por la banda derecha y metió un servicio hacia el área, que pudo recibir Balza, para mandarlo a guardar nuevamente con su pierna diestra y decretar el 0-2 en la marquesina del estadio de Valencia.

Con el doblete de Balza, comenzaron a llegar los cambios del profesor Farías, quien refrescó cada zona de la cancha, pero esto no cambió en nada la intensidad del juego del Naranja, que llevó las riendas del desafío en todo momento y supo cerrarlo, para conquistar los puntos completos otra vez.

Sin tiempo para más, el Deportivo La Guaira logró su octavo triunfo del torneo y alargó su racha a ocho juegos sin caer derrotado, para atornillarse aún más al primer lugar de la clasificación en el Grupo A. Ahora deberá enfocarse en Deportivo Lara, rival directo que se encuentra en el segundo lugar y con el que deberá medirse el próximo martes.

Prensa Deportivo La Guaira