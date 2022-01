Duelo de titanes el sábado en Florida

La mesa está servida y toda la atención hípica está centrada en el tan esperado duelo que deben protagonizar Knicks Go y Life Is Good en la quinta edición de la Pegasus World Cup anunciada para el próximo sábado en la pista de arena de Gulfstream Park, con premio de tres millones de dólares a repartir.

Knicks Go, considerado como el mejor caballo del mundo durante la temporada 2021, de acuerdo con la Federación Internacional de Autoridades Hípicas, que le otorgó el Longines World’s Best Racehorse 2021, buscará su segunda victoria consecutiva en la carrera y de esta manera se despedirá de las pistas para continuar el rol de semental.

El descendiente de Paynter en Kosmo’s Buddy, por Outflanker, con récord de 10 victorias en 24 presentaciones, saltará por el puesto de pista uno en 1.800 metros, ubicación que lo favorecerá debido a sus características pistera y será presentado por Brad H. Cox, conducido por el principal aspirante al Eclipse Award como el mejor jinete de 2021 en Estados Unidos, Joel Rosario, yunta que está optimista con el corcel de pelaje tordillo.

Por su parte Life Is Good, ganador de cinco en seis apariciones y considerado como uno de los mejores ejemplares del momento, estará ubicado en el puesto cuatro con la prestigiosa conducción de Irad Ortiz jr., el mejor jockey de los últimos años y presentado por Todd Pletcher, entrenador que le ha dado todo su tiempo para llevarlo al tope de condiciones.

Life Is God es un descendient6e de Into Mischief en Beach Walk, por Distorted Humor, ganador del Kelson Handicap en Belmont Park y de la Breeders’ Cup Dirf Mile en sus últimas dos presentaciones y está cotizado 7/5 en las jugadas.

Como en el beisbol, el juego no se gana hasta el último out, en el hipismo las carreras hay que correrlas para ganarlas y no hay que menospreciar la inscripción del resto de participantes que pudieran aprovechar la probable lucha entre los favoritos, para rematar de manera sorpresiva y acabar con las predicciones.

Chess Chief, Stilleto Boy, Empy Tom, Sir Winston, Tittle Ready, Endorsed y Commander completan la lista de inscritos en la tan esperada competencia de este sábado el el óvalo de Florida.