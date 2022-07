Eduardo Escobar llegó a 150 jonrones en MLB

El venezolano Eduardo Escobar, de los Mets de Nueva York, llegó la noche de este martes a 150 jonrones en las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés).

El versátil infielder venezolano alcanzó la cifra redonda al castigar un recta de Jordan Montgomery, abridor zurdo de los Yankees de Nueva, para sacar la pelota por el jardín izquierdo.

De acuerdo con Baseball Savant, la conexión de Escobar, con un compañero en circulación, registró una velocidad de salida de 105.1 millas por hora y viajó 385 pies.

