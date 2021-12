El Carlos Pellegrini se disputa mañana

Un total de 19 corceles fueron inscritos en el Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini, la competencia más importante del calendario hípico argentino, que se disputará mañana en el Hipódromo de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, en distancia de 2.400 metros y premio de 120.000 dólares para los mejores clasificados.

La tan esperada competencia que pertenece al Grupo I de la escala internacional, es, sin duda alguna, la carrera más trascendente de Argentina y se disputará en una tarde de fiesta en que se celebrarán cuatro selectivas que le darán brillo al espectáculo hípico en Argentina.

De acuerdo con la página web Hipismo Mundial, dirigida por Enrique Salazar, la jornada está prevista a comenzar a las 12:30 de la tarde luego de algunos actos protocolares organizados por la directiva del óvalo gaucho de San Isidro.

El Carlos Pellegrini se disputará como la carrera número 13 del día sobre el césped y entre sus inscritos aparecen nueve ganadores selectivos y dos corceles uruguayos que buscaran la sorpresa.

Los que corren

Seguidamente la lista de inscritos en el evento:

Ejemplar-Kilos-Jinete

1-Sandino Ruler 60 J. C. Noriega 2-Master Klas 59,5 R. Blanco

3-Vespaciano 53,5 A. Gianetti

4-Candilero 59,5 I. Monasterolo 5-Miriñaque 60 G. Calvente 6-Happy Day 59,5 Luis Cáceres

7-ExpresoOriente 54 L.Bonasola

8-Mr Globalizado 59,5 Luis F. Vai

9-Village King 60 Martín Valle

10-Pepe Joy 59,5 J. C. Villagra 11-PeloPlatinado54E.Talaverano

12-Del Muñeco 59,5 C. Velásquez

13-Il Divo 53,5 F. Fernandes 14-Astro Latino 54 L.Balmaceda

15-Storefront 53,5 W. Pereyra

16-Encarrilado 53,5 O. Alderete

17-Cool Day 59,5 E. Ortega

18-Heroes 59,5 José A. Páez 19-Athelsta 59,5 Héctor Lazo

Los ejemplares Happy Day y Atelsta son nacidos en Uruguay, y muchos de los anotados vienen de intervenir en el Clásico Latinoamericano de Jockey Clubes, realizado en el Hipódromo de Maroñas, Uruguay, ganando por el brasileño Aero Trem sobre superficie de arena en 2.000 metros.

Dosañeros en acción

Una atractiva competencia se celebrará este domingo en la apertura del programa de La Rinconada, en la jornada 52 que servirá de bajar el telón de la campaña 2021.

Serán de la partida un total de seis ejemplares entre potros y potrancas que le darán lucidez a la contienda en trayecto de 1.100 metros y que contará con una bolsa de 1.192 bolívares a repartir, además de un incentivo de 3.825 dólares en la justa.

Aparecen Candy Cummings, una yegua con el jinete Ubardo Casique, Colossus con el jinete Maikel Rodríguez y que será uno de los grandes contendores a la victoria, Poderoso con el jinete Luis Ávila en el sillín y mucha opción, Spirit King uno de los más nombrados por los cronometristas para salir airoso y será piloteado por Robert Capriles, My Five Mate con Jaime “El Pocho” Lugo en plan grande y Quality Princess cierra la lista co el jockey Arnaldo Chirinos, que volvió por la puerta grande.

Será una competencia de grandes alternativas para los corceles jóvenes que inician campaña.