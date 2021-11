El Dorado galopó la mejor justa de la tarde

El caballo castaño de 4 años El Dorado enseñó que atraviesa por excelente condición y se adueñó de la quinta dominical en La Rinconada con gran ventaja y tiempo de 90”4 para el trayecto de 1.500 metros en manos del aprendiz Jefferson “El Calculador” Díaz para las sedas del stud Continental, siendo presentado por Juan Carlos García y ahora posee campaña estupenda de 5 victorias en 14 salidas a la arena de Caracas.

Se trata de un descendiente de Gala Award en Distant Storm, del haras Agua Miel que tras vencer en la Copa Invitacional del Caribe, volvió a enseñar su excelente desempeño y el nieto de Storm Cat venció por 9 cuerpos.

Segundo quedó Freely en fuerte avance y tercero clasificó King Fénix, dejando cuarto a Long Drive que peleó a El Dorado al inicio con parciales de 23”4, 47” y 71”3. Cerró el marcador Power Indy en una carrera estupenda.

Sharapova al tope

La castaña de 4 años Sharapova se llevó la mejor prueba de las yeguas en tiempo de 91”1 para los 1.500 metros, siendo guiada por el jockey Yolbert Franco Coa para el stud Los Samanes Racing y presentada por Fernando Parilli y posee campaña de 11-5.

Venció por 2 cuerpos a Go Sexy Go y tercera concluyó Succesfully, cuarta Srta. Chenoma que no fue la misma de pasadas actuaciones, y cerró el marcador Una Pertutti. Tuvieron pasajes de 24”2, 47”1 y 71”2.

Cameron victoriosa

La yegua criolla Cameron volvió a ganar en el Hipódromo Presidente Remón de Panamá en 1.300 metros y dejó marca de 1:18.08 con la silla del jockey Lorenzo Lezcano y el cuidado de Erwins Balza para el stud nacional Ferálico de la familia Paparoni. Cameron es nacida en el haras La Primavera y es hija de Documentary en Rutilante y posee foja de 11-9, tras pasajes de 23.83, 47.72 y 1.11.95 en la ruta.

Dos Cuatro Ocho repitió

El caballo Dos Cuatro Ocho, ganador del Derby de Guayanés el mes pasado, ratificó supremacía al vencer en el Clásico Escuela de Jinetes con el jockey Adrián Martínez en los 1.100 metros, y entrenado por Henfrick Alayón.