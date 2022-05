El futuro de Deyna Castellanos es incierto

La venezolana Deyna Castellanos esta dando mucho de que hablar y no precisamente por alguna distinción individual como acostumbra a hacer. Esta vez se habla sobre su futuro que luce incierto en el fútbol profesional.

La criolla es una de las principales figuras no solo en el Atlético de Madrid sino que en la Liga Iberdrola, el contrato de la colchonera vence en el mes de julio y no hay señales de que la internacional con la Vinotinto renueve con el «Atletic».

De hecho, en la última jornada del torneo español Castellano publicó una historia en Instagram donde demuestra su afecto por la colombiana Leicy Santos y el mensaje que escribió la oriunda de Maracay fue claro «extrañaré mucho jugar contigo».

Ante este panorama la futbolista profesional da indicios a que quizás no vuelva a estampar su firma con la franquicia del viejo continente por no llegar a un mutuo acuerdo.

Hace algunas Castellanos ofreció declaraciones al Diario AS donde dejó claro sus intenciones de quedarse «ojalá pueda seguir muchos años más aquí. Ojalá y lleguemos a un acuerdo ambas partes. Yo estoy muy cómoda aquí y me gusta la ciudad y todo. ¿Si me quiero quedar? Sí».

En las últimas horas se ha corrido el rumor sobre el futuro de la Vinotinto que podría ser en el Manchester City, pero su agente o allegados a la figura no ha confirmado la negociación con la plantilla de la Premier League.