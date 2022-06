El “Pocho” Lugo estuvo colosal el pasado domingo

El jinete Jaime “Pocho” Lugo” fue el profesional más destacado del pasado fin de semana en el Hipódromo La Rinconada la conseguir tres victorias, incluyendo el Clásico Ejército Nacional Bolivariano con el tordillo Barrywhite.

El campeón zuliano abrió la programación al vencer con Go Vicky Go, para continuar en la tercera del 5 y 6 con My Father y concluyó la tarde a bordo de Barrywhite en una destacada demostración, para llegar a 22 éxitos en el año y quedar a solo cuatro de la punta que mantiene Robert Capriles con 26 ganadas y que se fue en blanco.

Entrenadores

Ramón García Mosquera y Fernando Parilli fueron los preparadores más sobresalientes de la jornada dominical al alcanzar dos triunfos cada uno con los clásicos Hipódromo La Rinconada y Bambera, respectivamente.

Ramón, líder del certamen del óvalo caraqueño, retiró del recinto de ganadores a Only Rose en la segunda del programa y en el primer paso de la Triple Corona de hembras presentó de manera impecable a la invicta Lyndacarter, conducida por Rafael Solano, yegua que al igual que Sandovalera, tratará de obtener la trilogía hípica en calidad de invicta.

Parilli, ubicado en el tercer lugar de la zafra con 16 lauros, se tomó la foto con Gunpowder en la segunda válida y en el Clásico Bambera con su pupila Sharapova, una castaña del haras Los Samanes que galopó a la adversarias que le salieron al paso con la monta de Jaime Lugo Júnior.

Juan Carlos, segundo en la estadística con 17 ganadas, ocupó los dos primeros lugares del Clásico Ejército Nacional Bolivariano con Barriuwhite y El De Froix, ambos defensores de los selectivos colores del Stud Alvajos.

Haras

Los Samanes fue el haras más sobresaliente al retirar del paddock de ganadores a tres de sus pupilos. Gunpowder, My Father Antonio y Sharapova le dieron la satisfacción del triunfo, al prestigioso establecimiento de cría.