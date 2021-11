Emisael Jaramillo confiado con Sandovalera al Caribe

Mucho se ha hablado acerca de la yegua Sandovalera de cara a su participación en la 53° edición del Clásico Internacional del Caribe, y su arribo a la pista de Camarero, tras la salida de la rigurosa cuarentena en la finca Siesta Alegre.

En una entrevista concedida por el jinete Emisael Jaramillo al comunicador Charlie Benítez, el jockey venezolano detalló: “Me siento muy contento y muy feliz, en Puerto Rico gané mi primer Caribe, y estoy feliz, llevo una buena monta representando a mi país Venezuela con la yegua Sandovalera”.

Jaramillo admitió que el triunfo de My Own Business ha sido el de mayor significado de los 5 clásicos que ha ganado, y reveló: “Todos son importantes, pero nada como el primero con My Own Business en el 2000”.

Y acerca de Sandovalera indicó: “He visto los videos y va invicta Sandovalera, una gran carta y he visto sus carreras, para ver cómo correrla, le va bien en posición, en punta o colocada, es una yegua muy buena, y vamos a intentar ganarnos a los machos”.

Jaramillo ha logrado cosechar las demás victorias por intermedio de Water Jet (2010), Heisenberg (2011), El De Chiné (2012) y Ninfa del Cielo (2014) en el evento regional.

Habla el galopador

El galopador boricua Oscar Colón se expresó sobre la maxima carta criolla Sandovalera, luego de ser el responsable de llevarla en los últimos días a la pista de Camarero. “Sandovalera se sintió extrañada, se fue acoplando al ruido de la construcción en los arreglos de Camarero, tenía las orejas paradas, azorada y asustada por el ruido y le dimos al revés un trote suave en el primer día” relató el boricua.

Con el pasar de los días, Sandovalera se ha aclimatado y su galopador Colón indicó: “La yegua se ha aclimatado, hoy me sorprendió en el sexto día, más suelta y más puesta, los músculos ejercitados, hizo el cambio de manos y galopando muy ben y entrando en calor, enfocada para la carrera”.