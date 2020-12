En la pelota | Apuñalado el beisbol en los últimos tiempos

El beisbol ha recibido en los últimos tiempos varias puñaladas terribles y a traición, que le han mutilado mucho de su estrategia, de su ambiente, de su folklore, de su sabor a pueblo. Y lo peor no es eso, sino que Rob Manfred and cómpany, manipulan para más agresiones peligrosas e innecesarias.

Siembre he sido de quienes se aprestan a recibir con agrado los cambios convenientes, positivos. Por ejemplo, creo que uno de los mejores ha sido la adición de los playoffs desde 1969, porque han dado una magnífica amplitud a la competencia, chance a más equipos. Igual que celebré la desaparición de aquellos horribles petos que usaban los umpires de home en la Liga Americana, y celebro cómo se han expandido las Ligas, de 16 a 30 equipos.

Pero, imposible celebrar el crimen de abril de 1973, cuando en Fenway Park, Ron Bloomberg (Yankees) fue el primer bateador designado, al recibir, de Luis Tiant (M. Rojas), base por bolas con bases llenas. El bateador designado es una fábrica de medios peloteros y tan mal ubicado, como un tercer elemento en la alcoba matrimonial.

¿Cómo soportar que le hayan quitado al espectáculo el sabor de las protestas contra los umpires por mánagers como Connie Mack, Lou Piniella, Billy Martin, Earl Weaver, mientras un coro de 30 mil y más personas le nombran la madre al juez posiblemente equivocado?.

Desde 2014, las sentencias, excepto las de bolas y strikes, pueden someterse al auxilio de los videos. Cada revisión se lleva hasta 10 minutos, una pérdida de tiempo, que ha elevado la duración de los juegos y ha demostrado que de cada 10 sentencias protestadas, ocho fueron correctas.

Los mánagers pueden pedir revisión una vez en los primeros siete innings, dos veces después hasta el noveno y sin límite en extra innings. Ahora, los videos no son infalibles. Por ejemplo, una jugada puede verse out si se toma desde cierto ángulo, pero grabada desde el sitio contrario puede decir que es safe. Y está amenazado el beisbol con el designado en la Nacional, el corredor en segunda base gratis en los extra innings, los robots umpires, la obligación de los pitchers de lanzarles a no menos de tres bateadores y límite de visitas de mánagers o coach al montículo. Además, todo lo que exija la jefa, la televisión.

Yo me preparo para escribir acerca del fútbol, el basquetbol o el boxeo… ¡Amanecerá y veremos!

Mánagers pintorescos en protesta a los umpires

Con las revisiones de los videos, pierde el beisbol dos tradiciones que han sido la salsa y el picante para el espectáculo durante 150 años…:

1) Las supuestas equivocaciones de los umpires, y 2) las protestas al estilo de cada mánager.

Connie Mack dirigió durante 53 años hasta sus 88 en 1950, y nunca se uniformó. De saco, corbata, en el dugout, mandaba a llamar al umpire a quien quería protestarle.

Earl Weaver dirigió a los Orioles 17 años. Protestaba con la visera volteada, para poder acercar su cara a la de los umpires, y bañarles los ojos con saliva.

Lou Piniella, por 23 años mánager, arrancaba las bases y las lanzaba a cien o más pies.

Billy Martin. Su ritual era formar con los pies un cerrito de tierra, para patearlo y regarlo sobre piernas y pies de los umpires.

Expulsado por jugada que Weaver nunca vio

Earl Weaver ha sido uno de los mánagers más graciosos en la historia. Una tarde dominical jugaban sus Orioles en Yankee Stadium, y uno de los Yankees conectó hit, cuya pelota rodó hacia el rincón del right field.

El bateador-corredor pasó por primera y por segunda a gran velocidad y se deslizó en tercera cuando ya llegaba la pelota. “¡Saaaafe!”, sentenció el umpire.

Por lo que apareció Weaver a toda carrera, visera en la nuca, y le protestó al umpire tocándole la nariz con la suya, hasta que lo expulsaron del juego.

De paso por el dugout, acomodándose la gorra, preguntó…:

“¿Fue out o safe?, porque yo no ví esa jugada”.