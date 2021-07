En la pelota | Los jonroneros desde Babe Ruth hasta Barry Bonds

Si las lesiones respetan a los actuales líderes del poder, en este año de los jonrones, podrían sacar unos cuantos más en la segunda parte de la temporada, en comparación con la ya jugada primera mitad. Y así tendríamos al final, varios bateadores con 60 o más cuadrangulares.

Los equipos han celebrado entre 81 y 83 juegos, y el slugger japonés de los Angelinos, Shohei Ohtani, ha sacado la bola 30 veces, el simple número doble de ese, sería 60; Vladimir Guerrero hijo, tiene 27 jonrones; Fernando Tatis hijo, 26; Kyle Schwarber ha sacado 25; y Ronald Acuña 23.

Lo que sí es evidente es que estos cinco van camino a 40 o más cuadrangulares en la campaña. Y este número es respetable, aún cuando el record en una temporada, sean los 73 de Barry Bonds en 2001, seguido por Mark McGwire en 1998, con 70; el mismo McGwire en 1999, con 65; o Roger Maris, 61 en 1961; y Babe Ruth, 60 en 1927.

Cerca de 20 mil 200 peloteros han jugado en las Mayores, y no son muchos lo que han alcanzado la cifra de los 40 jonrones.

Éstos son los últimos sluggers que, por cada equipo, han sacado 40 o más jonrones en una temporada. Regalo de “Yardbarker” (nombre, equipo, jonrones, año)…:

Mark Reynolds, D.backs, 44, 2009

Ronald Acuña, Bravos, 41, 2019

Mark Trumbo, Orioles, 49, 2016

J.D.Martínez, M. Rojas, 43, 2018

Derrek Lee, Cachorros, 46, 2005

Todd Frazier, M. Blancas, 40, 2016

Eugenio Suárez, Rojos, 49, 2019

Travis Hafner, Indios, 42, 2006

Nolan Arenado, Rockies, 41, 2019

Miguel Cabrera, Tigres, 44, 2013

Alex Bregman, Astros, 41, 2019

Jorge Soler, Royals, 48, 2019

Mike Trout, Angelinos, 45, 2019

Cody Bellinger, Dodgers, 47, 2019

Giancarlo Stanton, Marlins, 59, 2017

Christian Yelich, Cerveceros, 44, 2019

Nelson Cruz, Twins, 41, 2019

Pete Alonso, Mets, 53, 2019

Aaron Judge, Yankees, 52, 2017

Khris Davis, Atléticos, 48, 2018

Ryan Howard, Phillies, 45, 2009

Willie Stargell, Piratas, 44, 1973

Adrián González, Padres, 40, 2009

Barry Bonds, Gigantes, 45, 2004

Nelson Cruz, Marineros, 43, 2016

Albert Pujols, Cardenales, 42, 2010

Carlos Peña, Rays, 46, 2007

Joey Gallo, Rangers, 40, 2018

Edwin Encarnación, Blue Jays, 42, 2016

Bryce Harper, Nationals, 42, 2015

Ahora, si nos dedicamos a escudriñar a ver quiénes usaban esteroides, habría que examinar también a cuáles lanzadores embarrados de inmundicias les sacaron la bola.

Shohei Ohtani no quiere ser comparado con el Bambino

¿Shohei Ohtani quiere ser el nuevo Babe Ruth, tras 86 años del retiro del slugger de Baltimore?

“No, no, nunca dije eso, ni lo he soñado, ni siquiera lo he pensado, porque es imposible de lograr” ha respondido el japonés, de 26 años. “Conozco bien que Ruth llegó a las Grandes Ligas 104 años antes que yo. Y en 1914, nadie había visto un jonronero como él. Como yo, ha habido muchos. A él lo quisieron en Boston de lanzador y en Nueva York, como bateador. A mí en Anaheim, para que lance y para que saque la bola también”.

Ohtani ha impuesto un interesante record, es lanzador en la rotación de los Angelinos y, cuando no le toca ser el pitcher abridor, es el segundo en la alineación al bate.

Recientemente, Shohei conectó 12 jonrones en 10 juegos, igualando el récord de Grandes Ligas.

CC Sabathia, alcohólico desde que era un niño

CC Sabathia, quien durante 19 años fuera estelar lanzador zurdo con Indios, Cerveceros y, en sus últimas 11 temporadas, hasta 2019, con los Yankees, ha revelado que ha sido alcohólico desde los 14 años de edad. Ahora, dentro de unos días, el miércoles 21 cumplirá sus 41.

Víctima de un mal tan cruel, apareció en 561 juegos y su record total es notable, 251-161, 3.74, 12 blanqueadas.

Los Yankees conocían su problema, porque en una tarde del verano de 2015, fue a la oficina del mánager de entonces, Joe Girardi, en el clubhouse, y le reveló la verdad de su vida.

“Me entregué al alcohol a los 14 de años de edad” le dijo, “porque no podía soportar en mi sano juicio, que mis padres se divorciaran”. Girardi y sus coaches, afirman que Sabathia fue siempre quien más duro entrenaba.

Otro interesante caso de alcoholismo en un pitcher de Grandes Ligas fue el del nicaragüense, Dave Martínez, quien fue mejor después de rehabilitarse, incluso tiró juego perfecto.

EN TIPS

El borracho más famoso. El alcohólico más famoso en Grandes Ligas ha sido Grover Cleveland Alexander (1911-1930), quien dejó record de 373-208 y 2.56 de EFE.

Perfecto y enratonado. El juego de mayor importancia, lanzado por un enratonado es el histórico perfecto de Don Larsen.