En la pelota | Rachel Luba: Preciosa muchacha agente de peloteros

Cuando el hijo ilustre de Caripito, Manny Trillo, llegó a los Phillies en 1979, su agente era la zuliana, María Elena Trillo, también su esposa. Fue cuando publiqué que él era el único atleta profesional en dormir en la misma cama, con su agente.

Ahora, 42 años después, otra dama es famosa como representante de peloteros, la californiana nativa de Monterrey, Rachel Luba, de 28 años, preciosa muchacha, quien tiene entre sus representados al mejor pítcher agente libre del momento, Trevor Bauer, quien lanzaba para los Rojos. Se conocieron cuando estudiaban en la Universidad de California, en Los Ángeles.

Rachel llegó a ser notable gimnasta, y es hija del médico gastroenterólogo, Daniel Luba, y de la odontóloga, Renee Luba.

Hay más de 400 agentes de bigleaguers, solo cuatro mujeres. Rachel, quien también representa a varios coaches, tiene el prestigio de poseer una preparación académica extrema para los negocios en el deporte profesional.

“De niña y jovencita, me agradaba el beisbol como espectadora” dijo ella ante los periodistas. “Y cuando decidí ir al college, escogí prepararme para el deporte profesional. Lo tomé muy en serio. Incluso, me iba con los scouts a juegos por el sur de California para estudiar la sicología de los jugadores, los mánagers y los coaches. Me ha servido de mucho la buena preparación, porque cada vez que entro a un recinto de negociaciones, tengo que demostrar quien y qué soy, ya que todos me consideran una secretaria, una asistente o la novia de un pelotero”.

Se dice feliz con sus actividades desde 2019. Suele comentar…: “No tengo horario de trabajo, lo que es muy bueno. Pero también debo estar disponible para mis representados, durante las 24 horas de cada fecha”.

Si la señorita Luba, logra lo que está buscando para Bauer, 150 millones de dólares por cinco temporadas, cobrará como comisión cada año, un millón 200 mil, o sea, el 4%. Y según ella, Medias Rojas y Gigantes tienen interés en ese interesante brazo a ese precio.

Antes de Rachel, los agentes de Bauer eran Wasserman, y antes de María Elena, fueron agentes de Trillo, Bob Gilhooley y Jim Bronner. Pero en aquella época no se hablaba de millones en estos casos, lo que cobraba el caripiteño eran 375 mil dólares por año.

Primer no-hit de la Americana después de 120 años

Pasaron 120 años, pero ese juego sin hits no se salvó de pasar a los libros de records. Y tiene una importancia adicional a la labor del pitcher, Pete Dowling (Cleveland Blues), porque fue el primer no hit en la Liga Americana, el 30 de junio de 1901, o sea, el año cuando fundaron esa Liga. Los Cerveceros de Milwaukee fueron derrotados esa tarde, 7-0.

Pero no había computadoras, ni un periodismo tan acucioso como el de ahora, ni existían retrosheet, baseball reference o SABR. Además, Dowling fue un lanzador de muy baja calidad. En el año de su no hit, terminó con 12-25.

Sin embargo, borró de los records a Jimmy Callahan, quien había sido acreditado como autor del primer no hit en la Americana en 1902; y a Bob Rhoad, considerado como quien había tirado el primer juego sin hit por la franquicia de Cleveland.