Eudis Idrogo confía en las posibilidades de Caciques

El lanzador Eudis Idrogo confía en las posibilidades de trascender que tienen los Caciques de Distrito en la Liga Mayor de Béisbol Profesional de Venezuela (LMBP).

«Veo el equipo muy bien, esta mezcla de veteranos y juventud es interesante, si logramos el engranaje de las piezas ganaremos varios juegos», manifestó Idrogo, según recogió el equipo de prensa de Caciques.

Tras no resultar protegido por los Samanes de Aragua, el lanzador zurdo aseguró que se encuentra «enfocado en ayudar para meternos (a Caciques) en la postemporada».

En ese sentido, forjó una amistad con Gersel Pitre, su actual receptor. “La relación entre un catcher y un pitcher es clave, con Gersel me llevo muy bien, el año pasado me quechó el primer juego y me sentí muy cómodo, con él detrás del home me siento confiado”, aseguró.

Idrogo viene de ganar el premio Pitcher del Año en la primera edición de la LMBP.

El siniestro dejó marca en 2021 de 1-1 con una efectividad de 0.88, luego de trabajar por espacio de 30 entradas y dos tercios, y propinó 19 ponches, precisó el departamento de prensa de Caciques en un comunicado.