Ezequiel Tovar sigue encendido en el campo primaveral

El venezolano Ezequiel Tovar sacudió este viernes su tercer cuadrangular del naciente campo primaveral.

El joven campocorto, de 20 años, conectó su «bambinazo» en la parte alta de la tercera entrada ante los envíos del abridor Alec Mills, de los Cachorros de Chicago.

Ezequiel Tovar is on FIRE



His 3⃣rd home run in the last 4⃣ days 🔥 pic.twitter.com/0BsLN46yxF