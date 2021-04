Fabio Espinoza y Luis Torres debutan con el Atlético Venezuela

El equipo nacional no pudo sumar en su visita a Puerto Ordaz contra Mineros de Guayana el pasado viernes por la segunda fecha de la temporada 2021 de la Liga FUTVE, tras caer por la mínima. Sin embargo, no todo fue negativo para los nacionales, pues dos nuevos jóvenes tuvieron su primera oportunidad vistiendo la camiseta nacional: Fabio Espinoza y Luis Torres.

Un viejo conocido

Para algunos fue la primera vez, pero para los que están involucrados con el equipo desde hace mucho, era cuestión de tiempo. Y tardó, pero la perseverancia y esfuerzo de Fabio Espinoza, mediocampista de 22 años nacido el 3 de abril de 1999, se vio recompensada al tener sus primeros minutos con el primer equipo, ingresando al minuto 63’ por Ricardo “Kuki” Martins.

El ya otrora pilar del equipo B, se mostró contento por su ansiado estreno: “Estoy agradecido por la confianza del cuerpo técnico, la gente que me conoce sabe que llevo tiempo persiguiendo este sueño. A pesar de que el resultado fue adverso, pienso que el equipo mostró una buena imagen, sobre todo en el segundo tiempo”.

Cuestionado sobre lo que significa haber logrado el objetivo, luego de pasar por todas las categorías formativas, destacando una participación en Libertadores sub 20 de 2018, respondió: “Han sido muchas experiencias y me ha ido bastante bien, afortunadamente. Había estado esperando esta oportunidad y gracias a Dios llegó, es un paso firme pero ahora debo seguir trabajando para mantenerme aquí”.

Otro diamante en bruto

Donde entra uno entran dos, dicen. Y es que Fabio Espinoza no fue el único que tuvo su día soñado el pasado 23 de abril. También quedará para siempre en la memoria de Luis Torres, otro mediocampista proveniente de la Academia Dynamo de Margarita, que con tan solo 17 años firmó su debut en la Primera División, ingresando a los 63 minutos por el experimentado Frank Feltscher. Derroche de talento a la orden del día.

“Muy feliz por mi debut, a pesar de que el equipo no pudo ganar. Fue un partido muy difícil, la cancha no ayudó, pero hay que seguir adelante pese al resultado negativo. El equipo estuvo disperso, en el primer tiempo faltó compromiso, ya en la segunda parte mejoramos, pero no alcanzó”, abrió, mostrando afuera la misma personalidad que colocó en la cancha.

No es sencillo asimilar un compromiso de esta magnitud a una edad tan corta, y para Torres todo ha sido muy rápido: “Fue un cambio drástico, pero me supe adaptar y conseguí lo que quería. Ahora quiero sumar muchos minutos y aportar al equipo”, concluyó.

El próximo encuentro de Atlético Venezuela será como local en el Brígido Iriarte ante UCV FC, por la tercera fecha de la zafra, buscando además retomar la senda del triunfo.

