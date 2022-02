Falleció la criadora Peggy Azqueta

Ayer falleció la distinguida dama del hipismo nacional, la criadora Ana Margarita Freyre de Azqueta, a los 98 años de edad, tras varios inconvenientes de salud hace varios días, debido al covid-19 y un ACV, en el Urológico San Román de Caracas, Venezuela.

Conocida como Peggy Azqueta, nacida el 27 de junio de 1923 en La Habana, Cuba; y en vida nos dijo: “Llegué al país en el año 1947, empezamos mi suegro con el central Matilde de azúcar de resina y mi esposo Juan Jesús “Pilo” Azqueta a su cargo.

Llegamos a Chivacoa, en Yaracuy”

Lee también: Jinete Karlo López ganó clásico en Turf Paradise

A sus 92 años, nos contó pasajes de su vida, que dejamos para su lectura. “El ministerio de Agricultura y Cría daba padrillos del hipódromo para mejorar la cría caballar en el campo. Empecé con dos yeguas en la finca, con Oscita empecé en la cría de los caballos. Seguí leyendo libros de caballos, y empecé a mejorar a las yeguas y los padrillos, teniendo los primeros hijos de Bold Ruler en la cría.

—¿Mayor satisfacción?

—La Triple Corona de Iraquí en 1985, y también el primer clásico con Jaimiquí en el Ministerio de Agricultura y Cría.

—¿Otros pisteros?

—Tengo gratos recuerdos de Guapo que ganó el Fuerzas Armadas. Y de Tessa, me dio mucha satisfacción, fue yegua campeona de su generación.

—¿Y ese afán de correr sus propios caballos?

—Yo los crié para correrlos. Desde niña me gustaron, montaba a caballo en la finca en Camaguey. Iba con mi hermana al hipódromo de La Habana cuando estaba soltera y también a Hialeah.

—¿Cómo ha vivido el hipismo?

—He visto que se convirtió en una industria, teníamos una cría magnífica, y después como el hipódromo lo dejaron como caer, un poco. Antes la verdad, era como un deporte, todo el mundo en Chivacoa conocían los caballos y todo, pero hay una gran afición, es un gran deporte y todos juegan su cuadrito del 5 y 6.

—¿Y el haras Anamar?

—Ya no lo tengo. Se lo cogieron todo. Me quedaron nada más que los caballos, fue disminuyendo. Mi marido se enfermó y empezamos a salir de los caballos. me quedan apenas dos yeguas, no es fácil.

—¿Los grandes ejemplares?

—Iraquí, Tessa, Volantín, Ristre y Gallardete.