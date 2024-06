Dentro de tres días, el miércoles, hará 178 años, de haberse jugado beisbol bajo Reglas por primera vez. Ocurrió en la tarde del 19 de junio 1846, en un terreno, al lado del cual, funcionaba un restaurante que también daba servicio de baños públicos.

Eso era parte de la pequeña población de Hoboken, New Jersey, cerca de Nueva York. Tan chico ha sido este pueblo, que en el censo de 2022, registró solamente, 57 mil 713 habitantes.

Ahí mismo fue donde nació Frank Sinatra, el dos de diciembre de 1915, a las 6:30 de la mañana. Cuentan que, tras la tradicional nalgada, produjo llanto con auténtica calidad de fina balada.

El mundo, pues, vivió antes de 1846, sin Reglas para del beisbol y antes de 1915, sin la voz de Sinatra.

Donde estuvo el Elysian Field, funciona ahora una tostadora de café que construyó enorme edificio. Y la humilde casita donde vino al mundo el célebre cantor, desapareció para dar paso a lujosa mansión, de un millonario industrial neoyorquino.

El beisbol entonces, un tremendo relajo

Hasta aquel día histórico jugar al beisbol era tremendo relajo. Tremendo relajo, pero organizado.

Lo jugaban, ejecutivos de bancos y de otros negocios, y profesionales, como médicos, abogados, ingenieros, mayores de 25 y 30 años. La juventud de la época, se dedicaba especialmente a los deportes de pista y campo, al arco y la flecha y a las artes marciales.

Pero, el beisbol sufría un grave problema.

Antes de cada juego, necesitaban horas, para ponerse de acuerdo en las condiciones del juego: Número de outs por innings, si ganaba el equipo que llegara a cierto número de carreras o el que tuviera más anotaciones en una cantidad fijada de innings. Distancia entre las bases, cuántas bases habría y otros detalles.

Tal situación llevó a los Knickerbockers, equipo de Nueva York, a escribir unas Reglas que aprobarían todos los que jugaban. El responsable de esa misión fue uno de los jugadores, Alexander (Joy) Cartwright, quien era famoso bombero voluntario y vendedor de libros.

Eran 21 Reglas, ahora son más de 400. Ganaba el equipo que primero anotaba 21 carreras.

Pero aquel estreno vio ganar a los New York Nine, 23-1, porque al ir adelante como visitantes, estaban obligados a permitir batear el home club, para darle así oportunidad de empate. Primera travesura del beisbol con Reglas:: el equipo que las inventó, fue el derrotado.

Las Reglas fueron mejoradas día tras día. Por ejemplo, se jugaba sin guantes, porque no existían y porque en el cricket no se usan. Fue en 1886, después de 15 años de Grandes Ligas, cuando todo un equipo, los Gigantes de Nueva York, usó guantes. Albert Spalding los fabricaba desde 1877 y algunos peloteros los habían usado, porque no estaban prohibidos.

Las primeras Reglas no contemplaban al shortstop, pero jugaban con cuatro outfielders. Un médico, de nombre Lusius Adams, outfielder de los Knickerbokers, decidió mudarse hacia el infield, entre segunda y tercera bases, para crear la posición. Ocurrió en 1848.

El beisbol antes de Estados Unidos

La primera vez que aparecieron publicadas la palabras base ball, fue en 1744, cuando en Londres escribieron “A Pretty Little Pocket Book” (Un Precioso Libro de Bolsillo).

No se referían a un juego llamado así, sino a que unos niños jugaban con bases y pelotas.

El espíritu deportivo de los ingleses en USA

Cuando los 102 peregrinos, llegaron en 1620 a la costa Este de Estados Unidos, hoy Nueva Inglaterra, a bordo del “Mayflower”, también llegó a tierras de América lo que iba a ser el beisbol.

quellos seres, que huían de persecuciones por motivos religiosos, eran tan deportistas como históricamente lo fueron siempre los nativos ingleses. Y el cricket, deporte basado en los ritos religiosos de los faraones egipcios, el cual consiste en lanzar una pelota, batearla, fildearla, correr para alcanzar dos bases (se juega solo con primera y home), venía como equipaje en la mente de aquellos viajeros.

Pero desde luego, no había terrenos acondicionados para ese deporte. Tuvieron que inventar muchos otros juegos, todos basados en la pelota bateada y fildeada, hasta llegar a 1846, cuando estrenaron las Reglas del beisbol.

Por eso, porque el comienzo fueron los peregrinos del Mayflower, en las costas que ahora es Massachusetts, el beisbol creció primeramente, y se hizo popular, en la región oriental de Estados Unidos. Y desde 1980, por iniciativa de George Steinbrenner, al hacerse el último out de cada juego de los Yankees en Yankee.