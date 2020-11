Guaiqueríes aseguró el segundo lugar

El anfitrión cumplió. Guaiqueríes de Margarita aseguró terminar la temporada regular de segundo, luego de vencer este lunes 76-52 a Cóndores del Zulia y verse claramente beneficiado por las derrotas que Gigantes de Guayana y Centauros de Portuguesa sufrieron en esta penúltima jornada de la Superliga.

Durante la primera mitad los insulares sacaron provecho al quinteto inicial y dominaron gracias al éxito combinado de Anyelo Cisneros, Alí Mata y el piloto Fernando Requena, que vio sus primeros minutos en el torneo.

A pesar de que para el entretiempo había un resultado parcial reñido (33-29), los margariteños se despegaron en la segunda mitad y sumaron su noveno triunfo en 11 desafíos.

“Hoy el entrenador me dio la oportunidad de abrir. Me dijo que tuviera confianza en mi juego, con tranquilidad, y la verdad es que estuve muy concentrado en hacer las cosas bien. Agradezco el apoyo en la cancha por parte de mis compañeros y al final todo salió como él (Edu Torres) indicó’’, dijo Cisneros, quien disputó su tercer enfrentamiento con el uniforme verde y terminó con 12 tantos y siete rebotes.

Leonardo Palacios, por su parte, cerró con 14 unidades, mientras que Gendry Correa consiguió 12.