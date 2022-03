Guillén: «Cada partido es importante, cada rival es diferente»

La selección masculina de baloncesto venezolana U18 debutó venciendo a Chile en el Campeonato Sudamericano de la categoría. Ronald Guillén, seleccionador nacional, destacó la personalidad que mostró el grupo en la parte más complicada del duelo inaugural.

La selección U18 masculina de Venezuela (Foto: Prensa FVB)

El primer partido no fue sencillo para Venezuela, que tras dominar durante tres períodos perdió la ventaja a falta de tres minutos para el cierre. Con el partido 47-45 en contra, Guillén solicitó un descuento de tiempo en el momento de más presión para un novel grupo, en el que 11 de los 12 jugadores no poseen experiencia en un Campeonato Sudamericano.

Venezuela concluyó con un parcial de 9-0. Chile no volvió a anotar. Fue un cierre cercano a la perfección, suficiente para obtener un triunfo vital. Para Ronald Guillén, la compostura del grupo fue lo más positivo de dicho duelo: “Muy contento por la personalidad que mostró el equipo, sobre todo en los momentos complicados, en los que Chile nos volteó el partido. El equipo se mantuvo tranquilo, unido y confiando en el compañero, confiando en el trabajo que realizamos”.

En un torneo tan corto, empezar ganando era una obligación. Guillén lo sabe de sobra, y por ello se mostró contento tras lograr el primer objetivo. Pero el partido del lunes apenas fue el comienzo del trayecto. Este miércoles el rival será Ecuador, una selección que con un decente lanzamiento de tres (30.8%, 8/26) y con ataques rápidos (22 puntos al contragolpe) estuvo muy cerca de vencer a Argentina en su debut.

Primer objetivo

“El primer objetivo ya está conquistado, ahora pensamos en el segundo punto, que es el partido ante Ecuador. Cada partido es importante, cada rival es diferente. Hay que darle valor, mérito y mucho cuidado al equipo ecuatoriano, comentó Guillén.

Este miércoles, Venezuela enfrentará a Ecuador en la segunda jornada del grupo B del Campeonato Sudamericano U18. Tres horas antes, la segunda jornada del grupo B iniciará con el duelo entre Chile y Argentina. En caso de que Argentina y Venezuela consigan la victoria en esta jornada, asegurarán su boleto a las semifinales de la competencia.

La cita es en Parque Miranda a partir de las 6:00 p. m.

Prensa FVB