Juan Arias: “fue una inolvidable victoria”

[Entrevista realizada en abril pasado para la edición especial de la Revista Mundo Hípico con motivo de la celebración de los 50 años del triunfo de Cañonero en el Kentucky Derby el 1 de mayo de 1971.]

“Cómo no voy a recordarlo. Me acuerdo como si hubiese sido ayer ese inolvidable triunfo en una de las carreras de mayor importancia en Estados Unidos y que dio a conocer al mundo al jinete Gustavo Ávila, al recordados propietario Pedro Baptista, al caballerizo Juan Quintero, por supuesto, al caballo Cañonero, a mi persona y a la hípica venezolana”.

De esta manera se expresó Juan Arias, el único entrenador criollo en anotar su nombre en el primer lugar del Kentucky Derby y el Preakness Stakes, las dos primeras válidas de la Triple Corona estadounidense, hazaña que concretó sorpresivamente el 1° de mayo de 1971 con el caballo Cañonero en el legendario hipódromo de Churchill Downs, ubicado en la localidad de Louisville y este sábado 1° de mayo se cumplirán 50 años de la victoria, que aún está latente en la memoria de muchos hípicos venezolanos en lo que es considerado como la proeza hípica más importante de Venezuela en el exterior.

Desde esa inesperada victoria del equipo venezolano, son muchas páginas las que se han escrito acerca del “Negrito” de Yaracuy, resaltando la que en principio parecía una aventura pero con el tiempo se convirtió en su sueño hecho realidad.

Juan Arias, que logró la proeza cinco días antes de cumplir 33 años de edad, recordó que Cañonero llegó a su establo cuando apenas tenía 16 meses de nacido al lado de una yegua llamada Comenvé. “Allí terminamos de criar al hijo de Pretendre desde los dos años de edad, y se convirtió en el campeón de toda mi vida” indicó.

“En la partida el caballo retrasó un poco y quedó entre los últimos. ¡Cuando vi pasar frente a las tribunas avanzaba lejos de los punteros, me dije: Dios mío, qué estamos haciendo aquí! En ese momento bajé los binoculares y entre el montón de corceles, 20 en total, se me perdió por unos instantes. Cuando recorrieron los primeros 1.000 metros, busqué a Cañonero entre los últimos y no lo encontré. Miré hacia los lados de la ambulancia y no lo encontré y un trabajador cubano que esta a mi lado me dijo: “Tu caballo viene encabezando el segundo pelotón”. “Y fue en los 400 metros finales cuando lo vi ganador. Me dije, gané por primera vez fuera de mi país, y me sentí muy contento, pero eso no era todo. No tenía idea de la grandeza y significación que tenía vencer en un Kentucky Derby’’, dijo el entrenador que también saboreó la victoria en el Preakness Stakes y cayó con todos los honores en el Belmont Stakes de Nueva York.

Arias afirmó que no sabía lo que significaba un Kentucky Derby y menos la importancia que tenía para la hípica estadounidense donde la consideran como una de las carreras de mayor importancia. También es llamada la Carrera de las Rosas, debido a la guirnalda de rosas que se le coloca al ganador.

“Fue una aventura hecha realidad y que aún, medio siglo más tarde, no se ha podido igualar por los hípicos criollos”, dijo.

—¿Pruebas ganadas?

—Bueno, la verdad es que no he llevado nunca las estadísticas de las victorias que he obtenido, pero las únicas que me recuerdo y permanecerán para siempre en mi memoria son las del Derby de Kentucky y el Preakness Stakes, logradas con el recordado corcel hace ya cincuenta años con un excelente equipo criollo que pudo enaltecer los colores patrios, afirmó el preparador que se ha convertido en ejemplo para los que se abren paso en la competitiva profesión.

Existe en el recinto de ganadores de La Rinconada, una placa que expresa la grandeza del entrenador Juan Arias, jinete Gustavo Ávila y el caballo Cañonero, una las glorias más importantes de nuestro hipismo, que por siempre tendremos todos en nuestra memoria, y cuya fecha volvemos a celebrar.

Arias, de 82 años de edad y de larga trayectoria en la hípica, aún es un asiduo visitante de las mañanas de traqueos en el Hipódromo La Rinconada, donde presta asesoramiento a varios de sus colegas y en su andar por el área de caballerizas siempre es conocido como el entrenador de Cañonero, ganador del Kentucky Derby y del Preakness Stakes, victoria que lo ubican como el único preparador criollo en obtener el triunfo en las famosas carreras.

Arias considera que Gustavo Ávila es el mejor jinete venezolano de todos los tiempos. “Sin duda alguna que Venezuela es cuna de grandes jockeys que han puesto en alto su nombre en todo el mundo, pero Ávila es Ávila”, dijo el “Derby Winner”.