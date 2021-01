Juan Daniel Haladjian: “El fútbol venezolano está mejorando mucho más el toque de balón”

“Estar en Carabobo FC fue una experiencia muy importante para mi en un lapso corto de tiempo. Se hizo un trabajo de planificación, el plantear objetivos y deseos deportivos para lo que se quiere. Considero que un proyecto para juveniles en un equipo que participa en copas internacionales, puede y tiene que dar futbolísticamente mucho más”, destacó el entrenador uruguayo Juan Daniel Haladjian, quien dirigió esta oncena en su paso por el balompié rentado venezolano.

Esto fue durante el año 2019, mientras en 2018 estuvo al frente del UC Bárbula- Universidad de Carabobo en nuestro país: “Observé del fútbol venezolano que ha crecido muchísimo en los últimos años. Se vio en varias eliminatorias en donde dio pelea hasta el final por clasificar al mundial, ya que formó muy buenos jugadores que se destacan en ligas sudamericanas y europeas, un fútbol en donde el mejor toque del balón y más posesión lo hizo ser más protagonista. En cuanto a la organización, hay cosas que se van a ir corrigiendo como sucede en todo el fútbol sudamericano”.

Actualmente es el mandamás del Red Wolves en la liga estadounidense, que considera que “tiene mucha inversión económica en donde apuestan a grandes estrellas al final de sus carreras, un fútbol en donde la parte física prevalece y se hace muy fuerte. En lo táctico tiene un progreso marcado, pero los técnicos sudamericanos de respetable trayectoria, apuntan a mejorarlo más. Eso le está dando otra energía y motivación al fútbol de EEUU en cuanto al modo de jugar”.

Ya como director técnico “me gustan equipos verticales que apuestan al ataque con mucha dinámica y explosión, tratando de plasmar un fútbol vistoso y eficaz”.

Este oriundo de Montevideo, siempre trata de actualizarse constantemente en cuanto a sistemas de entrenamientos para directores técnicos, que lo identifiquen más con su visión del deporte rey. Es un gran admirador del fútbol ecuatoriano “por su fuerza, empuje, despliegue físico y su evolución técnica”.

Para que esto se realice, “existen conceptos tácticos y estratégicos (control-ataque). Siempre en búsqueda del arco rival, defender la pelota (posesión). Abrir el campo es fundamental para encontrar espacios (amplitud-ancho)”.

Por otra parte, otra de sus preocupaciones es crear fútbol desde la salida, “desde atrás. Tener la posesión, triangular para romper en profundidad la defensa rival”.

También tiene además un grato recuerdo del desaparecido Diego Armando Maradona: “Siempre marcó la diferencia, transmitía energía positiva a los compañeros del equipo. Fue un hombre auténtico y el más grande jugador de fútbol. Con Diego tuve un encuentro inolvidable en junio del año 2000, cuando viajó a Uruguay para el partido despedida de su amigo Carlos Pato Aguilera.

Gracias a un ex dirigente del Peñarol, muy amigo de mi papá, me facilitó el contacto con Maradona en el hall del hotel en donde se hospedaba en la zona de Punta Carretas en Montevideo”.

Agregó que fueron quince minutos de conversación. Recordó que la “Mano de Dios” estaba muy ligado sentimentalmente a todo lo relacionado con el balompié uruguayo: “Siempre declaró su pasión por el Peñarol, en donde quiso jugar y no se pudo dar”.

Según el relato de Haladjian, Maradona consideraba “a Cesar Luis Menotti como el mejor DT que tuvo a lo largo de toda su trayectoria. También lo consideró un segundo padre por los consejos y enseñanzas que recibió”.

Lamentó que en los primeros meses de este año ya estaba todo finiquitado para un encuentro con Maradona, ya director técnico con el Gimnasia de la Plata argentino, durante los entrenamientos de esa oncena, pero la pandemia paró todo: “Diego siempre hacía la diferencia y descifraba cosas en el campo de juego que nadie podía. Su talento le dio al fútbol una creatividad inédita en las décadas 80 y 90 con una rapidez física y mental extraordinaria”.

“Ponía la pelota en donde las leyes de la física no parecían aplicar. Menotti decía que Diego era muy solidario con sus compañeros, se comprometía para hacer jugar mejor al equipo, un fenómeno. Me quedo con una gran frase de Jorge Valdano refiriéndose a Maradona: ‘la excepcionalidad era su causa en todo lo que hacía’. Diego Armando Maradona fue y seguirá siendo el mejor jugador de la historia hasta que exista el planeta, no habrá ninguno igual”, finalizó Juan Daniel Haladjian.