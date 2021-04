En la pelota | A todo mariachi celebró Vizquel

“¡Qué poco sabemos de lo que se nos viene encima!… Es decir, eso que llamamos el futuro”… Anónimo.

Hoy y mañana son Días del Correo.

Jesús Galaviz, de Hermosillo, pregunta…: “¿Será acreditado el juego sin hit al pitcher que lo tire en siete innings, ya que se ha oficializado en los doble juegos?”.

Amigo Chucho…: El comisionado y sus cómplices no pensaron eso cuando cambiaron la Regla… ¡Amanecerá y veremos!

Gonzalo R. Tress, de Córdoba, Veracruz, pregunta…: “¿En qué se basan el mánager y los coaches de los Yankees para ordenar la rotación de picheo?, y en su opinión, ¿merece un lugar en ese grupo Luis Cessa, en lugar de Germán Domingo, por ejemplo?”.

Amigo Chalo…: Los mánagers y los coaches saben más que nosotros de esos menesteres. Ahora, Cessa tiene efectividad de 8.71, por 10 carreras limpias en 10.1 innings, 13 hits, cuatro jonrones, dos bases por bolas, aún cuando ha logrado una victoria con cero derrotas. El dominicano, Germán, no tiene juegos ganados y sí uno perdido, pero su efectividad es de 1.38, dos carreras en 13 innings. Nooo, según lo ordenan de esos números, yo no pondría a Cessa en el lugar de Germán.

José Gómez, de Banning, California, pregunta…: “¿Cree que la tarjeta usada por los pitchers es útil? Pítcher y catcher hacen el plan de trabajo, pero es el cátcher quien da las señas”.

Amigo Pepe…: Muy útil la tarjeta o el papelito, especialmente acerca de dónde se deben colocar de los lanzamientos, sean del tipo que sean, para cada bateador.

Jerundino Sarmiento, de Caracas, pregunta…: “¿Por qué Ud. no ha publicado nada del cumple años de Omar Vizquel, será que su odio hacia él se lo impide?”.

Amigo Dino…: No odio, sino que adoro a Vizquel. Si yo fuera mujer me casaría con él, aún cuando me usara todos los día de puching ball. Y acerca del cumple años, 54, el sábado, te cuento que los Toros de Tijuana, equipo que dirige, se lo celebraron en grande. Me cuenta Armando Esquivel, periodista del club, que practicaban, llegó un mariachi con “Las Mañanitas” y le presentaron un pastel (o torta) cargado de velitas encendidas que él apagó de un soplido. Reanudaron los entrenamientos y mientras Omar lanzaba la práctica, el mariachi, llamado “San Judas Tadeo”, siguió interpretando “El Rey”, “El Son de la Negra”, “La Bikina” y “México Lindo y Querido”. Es decir, el caraqueño debió sentirse muy halagado. ¡¡Felicidades, querido Omar!!

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.