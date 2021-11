En la pelota | Batear el ciclo es realmente difícil

“Si algo no engorda, no es comida, es dieta”… Alexandra Jiménez.-

Como es costumbre, hoy miércoles, es Día del Correo. Recuerda informar desde cuál pueblo o ciudad escribes. Muchas gracias.

Pedro L. Vargas, de Coro, pregunta…: “¿Cuántos ciclos o escaleras, se ha n bateado en Series Mundiales, quién es el bigleaguer con más escaleras en la historia, quién con más en una temporada?”.

Amigo PeEle…: Hasta antes del juego de anoche, nadie había bateado el ciclo en Series Mundiales y uno solo en playoffs, Brock Holt, de los Medias Rojas, frente a los Yankees, en 2018. En temporadas regulares, el record son tres y lo tienen empatados seis peloteros, John Reilly, Bob Meusel, Babe Herman, Adrián Beltré, Trea Turner y Jake Cronenworth. Nadie tiene más de uno en una temporada.

El primero en la historia lo logró Curry Foley, en 1882.

Fíjate si es difícil de conseguir, que 27 bateadores han sacado 500 o más jonrones y 32 han disparado tres mil o más hits, pero, después que, cerca de 23 mil peloteros han jugado aquí arriba, en 151 años de Grandes Ligas, solo ha sido de 330 el total de los ciclos entre todos los bateadores.

Eli Bastidas, de Lima, pregunta…: “¿Johan Santana, Francisco Rodríguez y Félix Hernández podrán llegar al Hall de la Fama de Cooperstown?”.

Amigo Eli…: No.

Daniel Socorro, de Maracaibo, jugador profesional de póker, me envía emotiva carta, contando cómo me ha leído desde niño y ya ha cumplido 31 años. Por cierto, ahora compite en la Serie Mundial de póker en Las Vegas.

Amigo Dano…: Gracias por tanta fidelidad para con mis letras, y te deseo lo mejor de lo mejor en Las Vegas.

Ángel Rosario, de Ciudad Bolívar, pregunta…: “¿Lo de Gleyber Torres, fue determinante para que los Yankees no tuviesen un mejor desempeño, tal y como dijo el gerente-general, Brian Cashman?”.

Amigo Gelo…: Como ya sabes, la posición de shortstop es de las más importantes. Y Gleyber no pudo con ella. No tuvo toda la culpa, pero sí buena parte.

Rúber Luzardo S. de Santa Bárbara del Zulia, pregunta…: “Si Juan Vené dejara de escribir sobre beisbol, ¿a qué deporte dedicaría su columna?”.

Amigo Rubo…: Considero que para escribir una columna acerca de determinado deporte, debe conocerse el tema y su historia profundamente, y una vida no alcanza para adquirir tales conocimientos. A mí no me ha alcanzado para saber todo lo que quiero saber del beisbol. Por eso, quizá escribiría acerca del reino animal.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.