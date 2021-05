En la pelota | Cubanos olvidan a Esteban Bellán

“Leer es como besar…: Se le nota a quien no lo sabe hacer bien, por el movimiento lingüístico”… Enviado por Oscar Solórzano.

La pregunta de la semana…: La primera vez que se interpretó una pieza musical de sentimiento patrio en un juego de pelota fue en una Serie Mundial. ¿Recuerdas cuándo y dónde ocurrió? Dato paradójico…: Esa pieza musical no era Himno Nacional de ningún país.

La respuesta…: Ésto no ocurrió antes de la voz de play ball, sino entre la primera y la segunda entradas del séptimo inning, o sea, el llamado “seven inning stretch”, durante el primer juego de la Serie Mundial de 1918, Medias Rojas-Cachorros. Una banda se hizo oír con “The Star Spangled Banner”, debido a que Estados Unidos estaba involucrado en la Primera Guerra Mundial. Jugaban en Comiskey Park de Chicago, que los Medias Blancas se lo habían prestado a los Cachorros.

Entonces, “The Star Spangled Banner”, fue la apertura de todo juego de beisbol y de otros deportes. Y en 1931 se le instituyó como el Himno Nacional de USA. Aquel primer juego oyendo tal obra, lo ganó Boston, con Babe Ruth en la lomita, 1-0 en 1:50 horas. El encuentro de más tiempo en esa Serie Mundial, 1:58, el más corto, 1:46. Ganaron los Medias Rojas en seis juegos.

Un “inning” dos “entradas”.- Por cierto, me llama la atención que todavía haya quienes escriban, y algunos que transmitan, “entrada” por “inning”. No hay que ser muy inteligente, ni notable letrado para comprenderlo. Porque un inning tiene dos entradas, la superior y la de abajo, llamadas así porque, cada vez entra un equipo al terreno. Si quieren un sinónimo de inning, pues, Capítulo. Y les advierto que eso es un error de uso reciente. Antes nadie era capaz de llamar “entrada” al “inning”… ¡Ah! No hay de qué…

¿El abandonado?.- Estoy decepcionado, incrédulo, golpeado, porque nadie, ni siquiera algún cubano, ningún pelotero profesional latinoamericano, recordó, al menos públicamente, que se cumplieron 150 años, ¡Siglo y medio!, de la aparición del primer nativo de América Latina profesional del beisbol y también primer bigleaguer, el habanero, Esteban Bellán. El cinco de mayo de 1871, fue el tercera base con los Troy Haymakers de Nueva York, uno de los equipos de la National Association…

