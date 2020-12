En la pelota | Lanza perfecto y pierde el juego

Hoy es día del correo como todos los martes. Y mañana miércoles también lo será.



Carlos L. Jiménez, de Cubiro, pregunta: Según la decisión del comisionado Rob Manfred, ¿Carlos (Terremoto) Ascanio forma parte ahora de la lista de los bigleaguers venezolanos? Y le comento, con la nueva regla del corredor gratis en segunda en extra innings, puede un lanzador de juego perfecto, o sea que ningún bateador le pise la primera base, ser el pitcher derrotado…: Décimo inning, empatados a cero, y uno de los lanzadores ha tirado sin hits ni carreras, 27 outs seguidos. Le mandan al corredor a segunda, quien avanza a tercera durante un out en el infield, y con fly al outfield anota en pisi-corre, dos outs. Y en seguida cae el tercer out. Pierde el que ha tirado perfecto 1-0”.



Amigo Chalo: Sí, Ascanio fue bigleaguer porque jugó en las Ligas Negras… Y óyeme muy buena tu observación acerca del lanzador perfecto que pierde el juego. Anótate un 100 summa cum laude.



Jorge M. Solís, de México D.F. pregunta: “¿Cree que Bob Abreu sí llegará al Hall de la Fama y Omar Vizquel, no.



Amigo Yoyo: Si llega Abreu, tendríamos que elegir a Omar 10 veces.



Oswaldo Di Giorgi, de Buenos Aires: “¿Qué pasó con el record de jonrones de Baudilio Díaz? Se habló de bates arreglados”.



Amigo Ozzie: Baudilio sacó 20 jonrones con el Caracas en el campeonato 1979-80 y 57 en todos sus años en Venezuela. De aquellos bates se habló muy poco. En toda su carrera en Grandes Ligas, disparó 87 cuadrangulares en tres mil 274 turnos.



Diomar Milla, de Guarenas dice: “Ahora recuerdo con insistencia que hace 10 años usted dijo: ‘A quien quiera cubrir como periodista o narrador más de una disciplina deportiva, le recomiendo vivir dos veces. Porque llevo más de 50 años trabajando solo en el beisbol y aún me falta mucho por aprender’. Ahora uno oye narradores de fútbol queriendo ser expertos en beisbol o en basquetbol. Por supuesto, resultan analfabetas de la especialidad, deficientes en los tres deportes. No me explico por qué los ponen frente a cámaras y micrófonos”.



Celso Segovia, de Achaguas, supone: “Que en el beisbol se corre contrario a las manecillas del reloj, porque al comenzar el juego se dieron cuenta de que había pocos zurdos y para correr saliendo de home hacia la izquierda, se necesitarían puros zurdos en el infield”.



Amigo Cel: No. Cuando en 1845 se comenzó a jugar bajo las Reglas, no jugaban zurdos. Ni existían en la mayoría de las actividades. Los zurdos eran considerados minusválidos y de mal agüero.



