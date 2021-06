En la pelota | Las sustancias y su ayuda a los pitchers

“La risa es vida, puedes ofrecerla en abundancia”… Anónimo.-

Hoy y mañana son Días del Correo. Pero, si no me informaste desde dónde escribes, no puedo contestarte.

José I. Chávez Sh. de Guaymas, pregunta…: “¿Cuántas veces, Joe DiMaggio, en sus 56 juegos consecutivos con incogibles, lo conectó en el último turno de la fecha?”.

Amigo Cheché…: Ocurrió solamente siete veces.

Juan A. Gómez Mancilla, de Reynosa, pregunta…: “¿Cómo y por qué las sustancias prohibidas ayudan a los pitchers para lanzar mejor?”.

Amigo y Tocayo…: Al agarrar más firmemente la pelota y deslizarla más fácil, el lanzamiento puede volar hacia un lado o el otro, la recta puede ser más veloz y la curva y la slider quebrar sobre mayor espacio.

Hugo P. Rodríguez I. de Barquisimeto, pregunta…: “¿Han hecho alguna encuesta entre los fanáticos, acerca de los cambios de Reglas que impone el comisionado, Rob Manfred?. Porque los espectadores son quienes pagan el espectáculo”.

Amigo Yuyo…: El Destructor Manfred, sus cómplices, los televisadores, y los peloteros, pregonan la mentira de que es la televisión, vía derechos de transmisiones, lo que paga todo. Nada los va a detener, ni siquiera esa encuesta. La solución sería que el Gobierno Nacional nombrara al comisionado, y no los dueños de equipos. Es decir que el hombre fuera una autoridad, no un cómplice.

Heriberto Aldama R. de Culiacán, comenta…: “Acabo de terminar de leer la muy agradable, interesante y divertida novela de tu autoría, “El P-J-oder”. Un escritor dijo que para escribir una buena novela, como ésta tuya, se necesita tener 90 % de transpiración y 10 de inspiración. ¿Que opinión te merece eso?”.

Amigo Beto…: Gracias por leerme y por escribirme. Me gusta que te gustó mi novela. Y esa es una buena frase.

Isidro León, de Navojoa, pregunta…: “Tengo información confirmada de que Ud. fue buen jugador de bowling, que representó a su país, Venezuela, en torneos internacionales, incluso aquí, en México. Por eso, mi pregunta…: ¿Qué es más difícil, tirar 300 pines o sacar el Split 7-10?”.

Amigo Shidro…: Gran deporte el bowling o boliche. Fui muy feliz en mis días dedicado a tal actividad. Y sí, tres veces visité México, como parte del equipo de Venezuela. Ahora, creo que lograr el Split 7-10 es mucho más difícil. Nada más he visto uno, solo recientemente y por televisión, por el zurdo campeón estadounidense, Anthony Neuer; en cambio he visto cinco 300, dos en Los Arcos, Caracas.

