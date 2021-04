En la pelota | Manfred ignora las Reglas del beisbol

“Triunfadores son quienes se han crecido ante la adversidad”… La Ruleta de la Suerte.

Bill Nowlin y Leonte Landino, de la Society for Américan Baseball Research (SABR), agradecen a los centenares de lectores que les escribieron por la solicitud de biógrafos para Kelvin Escobar, Robert Pérez y Ugueth Urbina. Ya tienen a quienes escribirán esos Capítulos del libro con la vida de 50 bigleaguers venezolanos.

Jefferson E. Román G. de Gatineau Québec city Canadá, pregunta…: “Para su elección al Hall de la Fama, ¿será perjudicado Albert Pujols por haberse quitado años de edad; y por qué Vidal López no jugó en Grandes Ligas, cuando, según leo, destrozó a batazos a las Ligas donde jugó, Venezuela, Cuba, México y Puerto Rico?”.

Amigo Jeffie…: Nada tiene que ver lo de la edad con Cooperstown. Muchos otros peloteros se han quitado años de encima. En cuanto a Vidal, fuimos grandes amigos. Lo vi jugar muchas veces. Tú no citas que también era tremendo lanzador. Después de retirado, trabajamos juntos en la Escuela de Policía del Junquito, él como mánager del equipo de esa institución y yo como profesor de relaciones humanas. No jugó en Grandes Ligas, porque era negro y nació antes de lo debido. Cuando Jackie Robinson llegó a los Dodgers en 1947, Vidal ya había cumplido sus 29.

Ronald Pájaro, de Caracas, pregunta…: “¿En cuál Regla se basaron para calificar de `no oficial´ el no hit de Madison Bumgarner, por ser en siete innings, si han establecido oficialmente, que los doble juegos, como era ese caso, serán de siete innings?”.

Amigo Ron…: Como el comisionado Rob Manfred y sus cómplices de las televisoras saben muy poco del beisbol, impusieron eso de los siete innings en doble juegos sin pensar en que la Regla ordena…: “Para que un pitcher, o un equipo, puedan acreditarse un ‘no hit’ debe ser, al menos, de nueve innings”.

Eso significa que, si el juego ha sido fijado a siete innings, debe de irse a extrainnings y llegar hasta en noveno para que cuente.

Ahora, si es juego perfecto, en el octavo y el noveno pondrán el corredor de regalo en segunda. ¿Cómo será perfecto si quedan dos en bases?.

Manfred y sus cómplices son de una ignorancia y un atrevimiento galopantes, digno de los más conspicuos culopicosos.

