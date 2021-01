En la pelota | Más allá de los números para el HOF

¡Hey! No le teman a la perfección, porque ni ustedes ni yo la alcanzaremos jamás”… Salvador Dalí.-

Hoy es día del correo como todos los martes. Y mañana miércoles también lo será.

Rutilio Cohen W. de Hermosillo, pregunta…: “¿Cómo podría conseguir México ser sede de un equipo de Grandes Ligas?”.

Amigo Tillo…: Primeramente, que la oficina del comisionado apruebe la expansión; segundo que no haya una ciudad de Estados Unidos aspirando a la franquicia; tercero, que se cuente con un estadio de Grandes Ligas; cuarto, que surja en México algún personaje o un grupo, con mil millones de dólares para pagar el derecho a jugar en Grandes Ligas; quinto, que en México haya una ciudad capaz conseguir, a través de la venta de boletos, la radio, la televisión, souvenirs, espectaculares o vallas, entre 100 y 200 millones de dólares anuales, para pagar sueldos de peloteros; sexto, que el, o los, empresarios del caso, puedan mantener a ocho o 10 equipos de la menores; séptimo, que aún tengan dinero para los gastos de oficinas, scouts y anexas. Éste es un negocio de muuuuucho dinero.

Manuel Moreno, de Camurí Grande, pregunta…: “¿Cuáles son las condiciones que debe reunir un bigleaguer, más allá de los números, para ingresar al Hall de la Fama de Cooperstown, y cuál es la posición con menos elevados?”.

Amigo Manolo…: Los números no dicen toda verdad. No dicen cuánto jugó el candidato para su equipo, ni cuánto dió de sí al beisbol, ni a cuánto llegó su liderazgo, ni su comportamiento ciudadano. Lo ideal, por supuesto, es que no haya delincuentes entre los nichos de la histórica casona… La posición con menos elevados, tercera base, 17. Los designados son dos.

Franco Staggioni, de Valencia, pregunta…: “¿Ante cuál equipo logró más victorias Randy Johnson, y cuál lo derrotó más veces?”.

Amigo Fran…: En la Liga Americana, Blue Jays 11-4 y Atléticos 3-7, en la Nacional, Mets 9-5, Cardenales 2-6.

William D. Pereira S. de Barquisimeto, pregunta…: “De acuerdo con la nueva situación de las Ligas Negras, ¿los records serán ahora la suma de aquellos números con los de Grandes Ligas? Por ejemplo, ¿Joshua Gibson quedaría sobre Barry Bonds con su total de 962 jonrones en 17 años y los 84 en una temporada?”.

Amigo Will…: No se ha decidido cómo quedarán esos records. Ahora, se supone que van a estar juntos, pero no revueltos. O sea, a Bonds se le reconocerán sus 73 jonrones en una campaña de Grandes Ligas, igual que su total de 762, pero a Joshua también los suyos en las Ligas Negras. Y cuando haya que sumar los de allá con los de acá, se advertirán los números de ambos lados.