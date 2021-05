En la pelota | Mejores mánagers en las Grandes Ligas

“La labor más importante de los coaches es ser compañeros del tragos del mánager”… Jim Bouton.

Hoy es Día del Correo, como todos los miércoles. Pero, si no me informaste desde dónde escribes, no puedo contestarte.

Eduardo Montiel, de Houston, pregunta…: “¿Por qué si tuvieron que sacar a los Expos de Montreal, porque no recibían suficiente público, ahora luchan por adquirir una franquicia, qué hace pensar que ahora sí la sostendrán?”.

Amigo Chalo…: Los tiempos cambian. Hace 17 años, 2004, una generación, que los Expos abandonaron Montreal. La ciudad ahora está mucho mejor económicamente y su gente es más beisbolera. Además, la idea no es otorgarle una franquicia completa, sino la mitad de los Rays, quienes jugarían allá 40 juegos de home club y los otros 41 en Tampa. De Washington se habían ido dos franquicias, Twins y Rangers.

Jesús Salcido, de Nogales, Sonora, pregunta…:

¿Por qué los pitchers meten los cinco dedos en el guante, mientras los infielders, outfielders y el cátchers dejan fuera el índice?”.

Amigo Chucho…: No es así. Muchos lanzadores dejan el índice fuera y muchos de otras posiciones guardan todos los dedos. No hay Regla alguna.

Oswaldo DiGiorgi, de Buenos Aires, pregunta…: Cuáles considera han sido los mejores mánager en Grandes Ligas? y ¿cree usted que los cambios de Reglas que ha realizado y piensa realizar el comisionado, pueden hacer que baje la popularidad del beisbol?”.

Amigo Chaldo…: Desde luego, considero muy importante la labor de los mánagers, pero son los peloteros quienes ganan. Joe McCarthy ganó dos mil 384 juegos, siete Series Mundiales y ocho títulos de la Liga, pero con los Yankees, 1931-1946. Connie Mack, ganó tres mil 731 juegos, pero era a la vez dueño del equipo, los Atléticos de Philadelphia, y no fue capaz de despedirse él mismo en las malas épocas… Lo que hacen con el beisbol, Rob Mandred, y sus cómplices, los televisadores, es un asesinato a sangre fría.

Ender Ortega, de Maracaibo, pregunta…: “¿Por qué Manuel Sarmiento, lanzador de los Rojos en los 70’s, no continuó su carrera en Grandes Ligas?”:

Amigo En…: Cuando Sarmiento tiró su séptima y última temporada, 1983, había cumplido solo 27 años. Pero los scouts consideraban que había perdido muchas facultades. Apareció en 228 juegos, 22 como abridor, record de 26-22, 3.49 y 12 salvados.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

