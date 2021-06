En la pelota | Números del beisbol, no de los bigleaguers

Oigo decir…: “El beisbol es un deporte de números”.

No. El beisbol es un deporte de ofensiva y defensiva con una pelota diminuta. Ahora, sí es un deporte espectáculo que produce muchos números.

No obstante, pocas veces nos referimos a los números del juego en sí. Lo que nos ocupa, lo que nos emociona, son las cifras referentes, por ejemplo, a los jonrones de Babe Ruth, 714, o a los de Hank Aaron 755, o a las victorias de Cy Young 511.

También nos importan los histórico cuatro mil 256 incogibles de Pete Rose, el promedio al bate del líder de la actual temporada, Nick Castellanos, 364; y los jonrones de Vladimir Guerrero, 18; Fernando Tatis hijo, 17; Ronald Acuña, 17; Adolis García 16; y Shohei Ohtani, 16.

Pues, hoy les invito a otro tipo de números, para celebrar que desde 1871 se han jugado 150 temporadas de Grandes Ligas, y que estamos en la 151.

Éstos son números del juego, no de los protagonistas del juego…:

Se han tirado 311 juegos sin hits, más 23 perfectos.

Se han lanzado tres millones 965 mil 251 innings.

Dos millones 252 mil 999 bateadores han quedado struckouts.

Un millón 453 mil 201 han recibido bases por bolas.

112 mil 849 han sido golpeados por lanzamientos.

Se han salvado 72 mil 272 juegos.

Se han cometido 538 mil 769 errores.

Se han realizado 393 mil 752 double plays.

Han aparecido en la acción 20 mil 21 peloteros.

Los mánagers han sido 715.

Los juegos realizados, han sido 223 mil 810.

Las carreras anotadas, dos millones 17 mil 793.

Los turnos al bate 15 millones 203 mil 999.

Se han conectado tres millones 971 mi 226 incogibles.

De los cuales han sido jonrones 312 mil 176.

Dobles, 678 mil 321.

Triples, 136 mil 757.

Se han robado, 312 mil 63 bases.

Los números comenzaron en el beisbol, hace 175 años, porque fue en la tarde del 19 de junio de 1846, cuando en el Elysian Field, de New Jersey, el primer juego bajo Reglas fue anotado. Jugaron los New York Nine y los Knickerbocker, y el anotador fue el periodista Henry Chadwick “El Padre del Beisbol”, quien utilizó el sistema del cricket.

Los Nine ganaron 23-1, aún cuando aquellas Reglas rezaban que el equipo en anotar primero 21 carreras era el ganador. Pero, como ellos eran visitantes, tenían que terminar el inning, y se pasaron de ese supuesto límite.

La estrategia está en agonía, solo jonrones y no-hits

El beisbol parece cercano a convertirse en una competencia de solo jonrones frente a juegos sin hits. Los bateadores aparecerán en el home para sacar la bola o ser strikeouts.

Tirar nueve o más innings sin incogibles es lo máximo para los lanzadores. Y los bateadores no tienen una medida suprema más allá de conectar para que la pelota vuele por encima de las bardas.

Pero muchas veces, tanto de bueno no es lo mejor. Nadie toca ya la bola para embasarse, aún cuando la lógica lo ordene, hay pocos sacrificios, menos hit and runs y ha muerto el robo de base. La estrategia está en agonía.

Ya hay cuatro con 16 o más jonrones, Vlady Guerrero 18, Tatis hijo 17, Ronald Acuña 17 y Adolis García 16. Seis no hits, Joe Musgrove, Carlos Rodon, Wade Miley, John Means, Spencer Turnbull y Corey Kluber.

Martín Pérez es el mejor quinto abridor

La sabiduría y la paciencia llaneras han mantenido al guanarense, Martín Pérez, en Grandes Ligas, más que su brazo.

Para después de su primera temporada en Boston, 2020, los Medias Rojas le habían firmado dos opciones para 2021 y 2022, por seis millones 250 mil cada una, un total de 12 millones 500 mil, pero las rechazaron y Martín quedó libre.

Lejos de enojarse o sentirse derrotado, y guíado por su paz mental del Llano, ordenó a sus agentes “Old Baseball Group”…:

“No se preocupen por sitio en otro róster. Vamos a tratar de firmar otra vez con Boston. No importa lo que paguen”.

El resultado fue que lo firmaron para este año por cuatro millones 250 mil, más 500 mil por cada opción no ejecutada, total, cinco millones 250 mil.

Más la opinión del mánager Alex Cora…:

“Tenemos el mejor quinto abridor de las dos Ligas”.

De Martín han dicho que, sus lanzamientos son una mezcla de los Greg Maddux con los de Johan Santana, su recta a 92 millas, curva y cambio.

EN TIPS