En la pelota | Triple, por utilizar la gorra y no el guante

Danilo Rodríguez de Puerto La Cruz, pregunta…: “¿Puede ser setenciado out un bateador, cuya pelota de su linietazo sea atrapada de aire, pero con una gorra a manera de guante?”.

Amigo Dano…: No. Ese batazo es triple por Regla, y la bola está viva, por lo que el bateador-corredor puede seguir a home a su riesgo. Regla, 5.06 B, de las aprobadas para 2022.

Job R. Camacho C. de Puerto Peñasco, sugiere…: “Por favor, aclare los datos de Joe Lester, publicados por Ud. con un error”.

Amigo JotaErre…: Cada vez que cometo errores me alegro, porque compruebo que soy humano… Lester comenzó su carrera en 2006 y lanzó hasta 2021, con record de 200-117, 3.66.

Oscar F. Loustaunau D. de Hermosillo, solicita…: “Por favor, publique alguna anécdota en su época de bolichista. También sigo interesado, como le he dicho otras veces, en sus libros. Quiero comprarlos”.

Amigo Caro…: En unos Juegos Panamericanos me tocó competir la serie final individual, en Ciudad de México, con uno de los campeones mexicanos, llamado Miguel Amaya. En el juego final, decisivo, jugué bien, tiré 282, pero Miguel me superó en grande, con 290… En cuanto a los libros, estoy en tratos con “Ámazon”, a ver si funciona.

Nicanor Pascualini, de Caracas, pregunta…: “¿Por qué dejó fuera a Dave Winfield entre quienes han bateado tres mil hits y sacado 500 jonrones?”.

Amigo Nica…: Porque conectó tres mil 110 incogibles, pero sacó nada más que 465 cuadrangulares.

Oswaldo Di Giorgi, de Buenos Aires, pregunta… “¿Hubieran llegado a Cooperstown Barry Bonds, Roger Clemens, David Ortiz y Curt Schilling, sin esterorides?”.

Amigo Chaldo…: Ortiz y Schilling… ¡¿quién sabe?!. Ahora, Bonds y Clemens hubieran llegado en la primera elección de cada uno.

Douglas Terán, de Caraballeda, pregunta…: “¿Tiene usted oportunidad de ser candidato algún día para ser elevado al Hall de la Fama?”.

Amigo Doug…: Para elevar a los periodistas votamos los mismos periodistas, uno de tres candidatos cada año. He sido candidato dos veces, y no he merecido mayoría. En el ala de los periodistas no hay ningún elevado de habla hispana”.

