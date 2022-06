Lenyn Sosa se bautizó oficialmente de grandesliga

El venezolano Lenyn Sosa, de los Medias Blancas de Chicago, conectó la tarde de este domingo su primer batazo efectivo en las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés).

La primera conexión del oriundo de Puerto Ordaz, estado Bolívar, fue un doble frente a Jordan Lyles, abridor de los Orioles de Baltimore.

Grab that baseball! First major-league hit for Lenyn Sosa ! pic.twitter.com/qBkZt96xeC