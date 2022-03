Liga Futve Futsal continuará con su rodaje

Tras una buena campaña en 2021, el balón seguirá rodando por el tabloncillo este año, la Liga Futve Futsal uno iniciará este 2 de abril, con 12 equipos.

Este miércoles se realizó la presentación oficial a lo que será la temporada de 2022. El evento se realizó en el Centro Comercial Tolón Fashion Mall, ubicado en la ciudad de Caracas.

A la gala asistieron distintas personalidades del balompié nacional, como representantes de los clubes a competir, Jorge Giménez; Presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y Luis Salas; presidente de la liga.

En la ceremonia se realizó el sorteo en vivo, donde se presenció en que grupo (A o B) estarían divididos los equipos para la fase de grupos.

En esta oportunidad la competencia contará con el torneo apertura y clausura, con final única. Los jugadores se someterán a participar en el formato burbuja.

Como novedad, el escenario para el talento de calle será en el Gimnasio José Beracasa, mejor conocido como Parque Naciones Unidas (Caracas). La idea principal de mudar la disputa de sede es el «fácil acceso» a la capital venezolana, declaró Salas.

Lee también: La Liga FUTVE Junior arranca el 9 de abril

El tabloncillo ha sido levantado y restaurado en su totalidad, el mantenimiento a las áreas del complejo deportivo están listas para la cita salista. Esta cancha cuenta con las medidas exactas para la competencia.

Adicional se espera que en el transcurso del torneo cuente con transmisión en televisión nacional. «Aun no es un hecho, pero hemos conversado con Simple Tv para que sea el canal oficial de la Liga Futve Futsa 1», comentó el presidente en exclusiva para Líder en Deportes.

Los más destacados

El menor de los Francia. Saimond se llevó el galardón como «Juvenil de la Temporada 2021». La figura expresó sentirse entusiasmado y como ganas de continuar dando lo mejor con Centauros de Caracas.

Saimond Francia (Foto: Liga Futve Futsal)

«Un premio que realmente no esperaba, me agarró por sorpresa, Rafa Morillo me motivó a venir a la gala», comentó el juvenil que aspira levantar el trofeo esta temporada luego de estar muy cerca el año anterior.

Otra protagonista de la plantilla capitalina, Morillo obtuvo el reconocimiento como «Mejor Jugador».